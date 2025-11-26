Доллар дешевеет, евро идет вверх: какой курс в обменниках
После нескольких дней роста курс доллара в обменных пунктах Украины 26 ноября показал падение. По сравнению с предыдущим днем американская валюта подешевела на 7 копеек, а евро прибавил в цене 4 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
К утру 26 ноября средняя стоимость продажи доллара в обменных пунктах составила 42,58 гривны – это на 7 копеек меньше, чем днем ранее. Евро, напротив, немного подорожал: его курс увеличился на 4 копейки и достиг 49,37 гривны.
Цена покупки доллара также снизилась: в среднем его принимают по 42,02 гривны, что на 6 копеек меньше показателя 25 ноября. Евро в покупке стоит 48,69 гривны – на 1 копейку выше, чем накануне.
На межбанке торги 25 ноября завершились в пределах 42,25–42,28 гривны за доллар. По сравнению с закрытием 24 ноября американская валюта подешевела на 22 копейки.
Согласно данным Европейского центрального банка, за период с 2 января по 25 ноября 2025 года евро укрепился к доллару на 12 центов. На 25 ноября ЕЦБ установил курс 1,15 доллара за евро, тогда как в начале года он составлял 1,03 доллара.
Официальный курс
Официальный курс доллара на 26 ноября установлен на уровне 42,4015 гривны, что стало новым историческим максимумом. Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 ноября – 42,37 гривны.
Официальный курс евро на 26 ноября составляет 48,9483 гривны. Европейская валюта также укрепилась: по сравнению со значением на 25 ноября её стоимость выросла на 3 копейки.
Прогноз курса доллара
В ноябре доллар укрепился до уровня 41,8–42 гривны. На это повлияли сигналы от МВФ о возможном ослаблении национальной валюты, что возобновило тенденцию к плавному росту, отметил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
Постепенное подорожание доллара не является поводом для беспокойства, пояснил специалист, хотя внешние факторы все еще остаются непредсказуемыми. При этом эксперт не ожидает резких колебаний на валютном рынке.