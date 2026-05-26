Долар дешевшає, євро росте: "свіжий" курс валют на 26 травня

Курс валют в обмінниках

Обмінні пункти сьогодні ще підняли долар. За даними порталу Minfin, середній курс купівлі американської валюти становить 44,12 гривні, що на 2 копійки більше, ніж напередодні. Продаж долара також зріс – до 44,05 гривні (+5 коп).

Євро також продовжує зростати. Купити європейську валюту в обмінниках можна в середньому за 51,70 гривні (+5 коп), а здати – по 51,50 гривні (+5 коп).

Фото: курс валют в обмінниках на 26 травня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

У банках долар залишається стабільним, хоча окремі фінустанови трохи скоригували цінники. Водночас євро продовжує додавати в ціні.

ПриватБанк сьогодні знизив курс продажу долара у відділеннях на 6 копійок –до 44,39 гривні. Для карток курс також просів – до 44,44 (-1 коп).

Водночас євро у відділеннях банку подорожчало на 5 копійок – до 51,80 гривні, а картковий курс продажу залишився майже без змін – 51,81 гривні.

Ощадбанк залишив курс долара у "Мобільному Ощаді" без змін – 44,40 гривні, а для карток – по 44,55 гривні. Євро ж додало 10 копійок у мобільному додатку – до 51,80 гривні, картковий курс також зріс на 10 копійок – до 51,95 гривні.

"ПУМБ" утримує один із найвищих курсів продажу долара – 44,60 гривні у готівковому сегменті. Комерційний курс банку також не змінився і становить 44,40 гривні. Євро у касах банку, як і вчора, продають по 52 гривні.

Monobank не змінював цінники: долар продають по 44,43 гривні, а євро – по 51,80 гривні.

Де дешевше купити валюту?

Долар: найвигідніше купувати в обмінниках – по 44,12 грн. Серед банків найнижчий курс продажу пропонує ПриватБанк – 44,39 грн.

Євро: найнижчий курс серед банків наразі в ПриватБанку – 51,80 грн, тоді як у ПУМБ ціна вже сягнула 52 грн.

Де вигідніше здати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара наразі тримають обмінники – 44,05 грн. Серед банків найвигідніше здача в Ощадбанку та ПУМБ – по 44 грн.

Євро: найвигідніше здавати євро в обмінниках – по 51,50 грн. Серед банків найвищий курс купівлі пропонує Ощадбанк – 51,30 грн.