Доллар дешевеет, евро растет: "свежий" курс валют на 26 мая

После незначительного снижения доллара банки и обменники сохраняют осторожность в курсах. В то же время евро продолжает дорожать и уже приблизился к 52 гривнам в некоторых банках.
Обменные пункты сегодня еще подняли доллар. По данным портала Minfin, средний курс покупки американской валюты составляет 44,12 гривны, что на 2 копейки больше, чем накануне. Продажа доллара также выросла - до 44,05 гривны (+5 коп).
Евро также продолжает расти. Купить европейскую валюту в обменниках можно в среднем по 51,70 гривны (+5 коп), а сдать - по 51,50 гривны (+5 коп).
В банках доллар остается стабильным, хотя отдельные финучреждения немного скорректировали ценники. В то же время евро продолжает прибавлять в цене.
ПриватБанк сегодня снизил курс продажи доллара в отделениях на 6 копеек - до 44,39 гривны. Для карточек курс также просел - до 44,44 (-1 коп).
В то же время евро в отделениях банка подорожало на 5 копеек - до 51,80 гривны, а карточный курс продажи остался почти без изменений - 51,81 гривны.
Ощадбанк оставил курс доллара в "Мобильном Ощаде" без изменений - 44,40 гривны, а для карточек - по 44,55 гривны. Евро же прибавило 10 копеек в мобильном приложении - до 51,80 гривны, карточный курс также вырос на 10 копеек - до 51,95 гривны.
"ПУМБ" удерживает один из самых высоких курсов продажи доллара - 44,60 гривны в наличном сегменте. Коммерческий курс банка также не изменился и составляет 44,40 гривны. Евро в кассах банка, как и вчера, продают по 52 гривны.
Monobank не менял ценники: доллар продают по 44,43 гривны, а евро - по 51,80 гривны.
Доллар: выгоднее всего покупать в обменниках - по 44,12 грн. Среди банков самый низкий курс продажи предлагает ПриватБанк - 44,39 грн.
Евро: самый низкий курс среди банков сейчас в ПриватБанке - 51,80 грн, тогда как в ПУМБ цена уже достигла 52 грн.
Доллар: лучший курс покупки доллара пока держат обменники - 44,05 грн. Среди банков выгоднее всего сдача в Ощадбанке и ПУМБ - по 44 грн.
Евро: выгоднее всего сдавать евро в обменниках - по 51,50 грн. Среди банков самый высокий курс покупки предлагает Ощадбанк - 51,30 грн.
