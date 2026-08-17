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Долар дешевшає, євро дорожчає: курс НБУ на 18 серпня та що стримує ріст валюти

16:45 17.08.2026 Пн
2 хв
Яким буде офіційний курс завтра?
aimg Анастасія Мацепа
Долар дешевшає, євро дорожчає: курс НБУ на 18 серпня та що стримує ріст валюти Фото: НБУ встановив офіційний курс валют на 18 серпня (колаж РБК-Україна)
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Нацбанк оновив офіційний курс валют на вівторок, 18 серпня. Долар майже не змінився порівняно з попереднім банківським днем, тоді як євро продовжив зростання.

Яким буде курс долара та євро завтра і що стримуватиме ріст валюти, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • НБУ знизив курс долара на 1 копійку – до 44,69 грн.
  • Офіційний курс євро зріс на 10 копійок – до 51,80 грн.
  • Європейська валюта продовжує дорожчати щодо гривні.
  • НБУ й надалі контролюватиме ситуацію завдяки режиму ''керованої гнучкості''.

Курс валют НБУ

НБУ оновив офіційний курс валют на вівторок, 18 серпня.

Так, курс долара становить 44,69 грн за один долар, що на 1 копійку менше, ніж попереднього банківського дня.

Водночас курс євро зріс на 10 копійок. За даними регулятора, офіційна вартість європейської валюти становить 51,80 грн за євро.

Для порівняння, 17 серпня НБУ встановив курс долара на рівні 44,70 грн, а євро – 51,70 грн.

Долар дешевшає, євро дорожчає: курс НБУ на 18 серпня та що стримує ріст валюти

Фото: офіційний курс валют НБУ на 18 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

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Що стримуватиме курс

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тараса Лєсового у коментарі РБК-Україна, ключовим фактором стабільності валютного ринку залишається політика Національного банку.

''Режим ''керованої гнучкості'' дає змогу НБУ згладжувати надмірні курсові рухи, не прив’язуючи гривню до однієї фіксованої позначки'', – зазначив Лєсовий.

Саме тому навіть за підвищеного попиту на готівкову валюту експерт не очікує неконтрольованого зростання курсу найближчим часом.

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