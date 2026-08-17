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Доллар дешевеет, евро дорожает: курс НБУ на 18 августа и что сдерживает рост валюты

16:45 17.08.2026 Пн
2 мин
Каким будет официальный курс завтра?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар дешевеет, евро дорожает: курс НБУ на 18 августа и что сдерживает рост валюты Фото: НБУ установил официальный курс валют на 18 августа (коллаж РБК-Украина)
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Нацбанк обновил официальный курс валют на вторник, 18 августа. Доллар почти не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем, в то время как евро продолжил рост.

Каким будет курс доллара и евро завтра и что будет сдерживать рост валюты, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • НБУ снизил курс доллара на 1 копейку – до 44,69 грн.
  • Официальный курс евро вырос на 10 копеек – до 51,80 грн.
  • Европейская валюта продолжает дорожать по отношению к гривне.
  • НБУ и дальше будет контролировать ситуацию благодаря режиму ''управляемой гибкости''.

Курс валют НБУ

НБУ обновил официальный курс валют во вторник, 18 августа.

Так, курс доллара составляет 44,69 грн за один доллар, что на 1 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день.

В то же время курс евро вырос на 10 копеек. По данным регулятора, официальная стоимость европейской валюты составляет 51,80 грн. за евро.

Для сравнения, 17 августа НБУ установил курс доллара на уровне 44,70 грн, а евро – 51,70 грн.

Доллар дешевеет, евро дорожает: курс НБУ на 18 августа и что сдерживает рост валюты

Фото: официальный курс валют НБУ на 18 августа (Инфографика РБК-Украина)

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Что будет сдерживать курс

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тараса Лесового в комментарии РБК-Украина, ключевым фактором стабильности валютного рынка остается политика Национального банка.

''Режим ''управляемой гибкости'' позволяет НБУ сглаживать чрезмерные курсовые движения, не привязывая гривну к одной фиксированной отметке'', – отметил Лесовой.

Именно поэтому даже при повышенном спросе на наличную валюту эксперт не ожидает неконтролируемого роста курса в ближайшее время.

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