Банки можуть посилити нагляд за операціями з валютою: що рекомендує НБУ

Національний банк звернув увагу на випадки, коли клієнти можуть навмисно розподіляти операції або залучати інших людей, щоб уникнути встановлених вимог. Регулятор рекомендував банкам посилити контроль та уважніше аналізувати не лише окремі операції, а й поведінку клієнтів у сукупності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Ліга Закон ".

Під час нагляду Національний банк виявив випадки структурування валютних операцій - тобто їхнього поділу на кілька менших операцій для уникнення встановлених законодавством вимог.

Зокрема, йдеться про проведення кількох валютно-обмінних операцій на суми до 400 тисяч гривень в еквіваленті протягом короткого проміжку часу.

Ще однією ознакою ризику НБУ назвав розподіл операцій між кількома пов'язаними особами.

Таким чином, банки мають звертати увагу не лише на розмір кожної окремої операції, а й на те, як вони пов'язані між собою та хто саме їх проводить.

НБУ назвав додаткові ознаки ризикової поведінки

Регулятор також звернув увагу банків на низку інших обставин, які можуть свідчити про підозрілий характер валютно-обмінних операцій.

Серед них:

передача готівки, телефонів чи інших речей між клієнтами;

використання третіх осіб для проведення операцій;

залучення до таких дій неповнолітніх;

спроби приховати зовнішність під час проведення валютно-обмінної операції.

При цьому наявність окремої такої ознаки сама по собі не означає автоматичного порушення. Йдеться про обставини, які банки мають враховувати під час оцінки операцій у межах фінансового моніторингу.

Банкам рекомендують уважніше переглядати відео

Окремо НБУ наголосив на важливості відеозаписів із відділень банків.

За записами можна встановити обставини проведення операції, простежити рух готівки та перевірити, чи відповідає фактична поведінка клієнтів інформації, зазначеній у документах.

Водночас регулятор зафіксував випадки, коли банки не надавали відеозаписи на запити НБУ або передавали їх лише частково.

У зв'язку з цим Національний банк рекомендував банкам посилити внутрішній контроль за валютно-обмінними операціями, регулярно переглядати відеозаписи з відділень та контролювати роботу касирів.

Крім того, банкам радять додатково навчати працівників виявляти ознаки підозрілих операцій.