Долар дешевшає, а євро б’є рекорд: курс валют у банках та обмінниках на 21 серпня

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В обмінниках долар продають у середньому по 44,88 грн (+3 коп.), євро – по 52,30 грн (+15 коп.).

Найдешевший долар серед великих банків пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,80 грн та ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн.

Найнижчий курс продажу євро серед великих банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 52,55 грн та Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,55 грн.

Найвигідніше продати долар сьогодні можна в ПУМБ за комерційним курсом – 44,50 грн.

Найвищий курс купівлі євро встановив Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,00 грн.

За 100 доларів у банках доведеться заплатити від 4 480 до 4 500 грн залежно від установи.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 21 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,88 (+3 коп.) грн для продажу та 44,75 (-2 коп.) грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,30 (+15 коп.) грн, а купують – по 52,05 (+15 коп.) грн.

Фото: Курс валют в обмінниках 21 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,85 (без змін) грн, а для карток курс становить 44,84 (без змін) грн. Євро у відділеннях можна купити по 52,55 (+15 коп.) грн, а для карток – 52,63 (+28 коп.) грн.

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,80 (-10 коп.) грн, а для карток – 45,00 (-10 коп.) грн. Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,55 (+25 коп.) грн, а для карток – 52,70 (+20 коп.) грн.

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 45,00 (-10 коп.) грн, а за комерційним курсом – 44,80 (-10 коп.) грн. Євро у касах банку можна купити по 52,60 (+30 коп.) грн.

Monobank продає долари по 44,83 (без змін) грн, а євро – по 52,60 (+25 коп.) грн.

Фото: Курс валют у банках 21 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед великих банків сьогодні пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,80 грн.

Далі йдуть Monobank – 44,83 грн та ПриватБанк у відділеннях – 44,85 грн.

Найдорожче американську валюту продають Ощадбанк для карток та ПУМБ у відділеннях – по 45,00 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс пропонують ПриватБанк у відділеннях та Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – по 52,55 грн.

Далі йдуть ПриватБанк для карток – 52,63 грн, ПУМБ та Monobank – по 52,60 грн. Найдорожче євро продає Ощадбанк для карток – 52,70 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,50 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,50 грн, Ощадбанк для карток – 44,45 грн, Monobank – 44,43 грн, ПУМБ у відділеннях – 44,40 грн, ПриватБанк для карток – 44,40 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 44,25 грн.

Євро найвигідніше продавати в Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,00 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,95 грн, ПУМБ та Monobank – по 51,90 грн, ПриватБанк для карток – 51,88 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 51,55 грн.

Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні