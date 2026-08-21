Доллар дешевеет, а евро бьет рекорд: курс валют в банках и обменниках на 21 августа

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В обменниках доллар продают в среднем по 44,88 грн. (+3 коп.), евро – по 52,30 грн. (+15 коп.).

Самый дешевый доллар среди крупных банков предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,80 грн и ПУМБ по коммерческому курсу – 44,80 грн.

Самый низкий курс продажи евро среди крупных банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 52,55 грн и Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 52,55 грн.

Выгоднее всего продать доллар сегодня можно в ПУМБ по коммерческому курсу – 44,50 грн.

Самый высокий курс покупки евро установил Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 52,00 грн.

За 100 долларов в банках придется заплатить от 4480 до 4500 грн в зависимости от учреждения.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 21 августа средний курс доллара в обменниках составляет 44,88 (+3 коп.) грн. для продажи и 44,75 (-2 коп.) грн. для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 52,30 (+15 коп.) грн., а покупают – по 52,05 (+15 коп.) грн.

Фото: Курс валют в обменниках 21 августа (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,85 (без изменений) грн, а для карт курс составляет 44,84 (без изменений) грн. Евро в отделениях можно купить по 52,55 (+15 коп.) грн, а для карт – 52,63 (+28 коп.) грн.

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,80 (-10 коп.) грн, а для карт – 45,00 (-10 коп.) грн. Евро в мобильном приложении можно купить по 52,55 (+25 коп.) грн, а для карт – 52,70 (+20 коп.) грн.

''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 45,00 (-10 коп.) грн, а по коммерческому курсу – 44,80 (-10 коп.) грн. Евро в кассах банка можно купить по 52,60(+30 коп.) грн.

Monobank продает доллары по 44,83 (без изменений) грн., а евро – по 52,60 (+25 коп.) грн.

Фото: Курс валют в банках 21 августа (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди крупных банков сегодня предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,80 грн.

Далее следуют Monobank – 44,83 грн и ПриватБанк в отделениях – 44,85 грн.

Дороже всего американскую валюту продают Ощадбанк для карт и ПУМБ в отделениях – по 45,00 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс предлагают ПриватБанк в отделениях и Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – по 52,55 грн.

Далее следуют ПриватБанк для карт – 52,63 грн, ПУМБ и Monobank – по 52,60 грн. Дороже всего евро продает Ощадбанк для карт – 52,70 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,50 грн.

Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,50 грн, Ощадбанк для карт – 44,45 грн, Monobank – 44,43 грн, ПУМБ в отделениях – 44,40 грн, а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 44,25 грн.

Евро выгоднее всего продавать в Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 52,00 грн.

Далее следуют Ощадбанк для карт – 51,95 грн, ПУМБ и Monobank – по 51,90 грн, ПриватБанк для карт – 51,88 грн, а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 51,55.

Сколько стоят 100 долларов в банках сегодня