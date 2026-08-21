ua en ru
Пт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар дешевшає, а євро б’є рекорд: курс валют у банках та обмінниках на 21 серпня

10:00 21.08.2026 Пт
3 хв
Банки оновили цінники на основні валюти
aimg Анастасія Мацепа
Долар дешевшає, а євро б’є рекорд: курс валют у банках та обмінниках на 21 серпня Фото: Банки та обмінники оновили курс валют на 21 серпня (колаж РБК-Україна)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

На ранок 21 серпня курси долара та євро в банках і обмінниках змінилися різноспрямовано. Американська валюта в частині установ втратила у вартості, а європейська продовжила зростання.

Які курси сьогодні встановили ПриватБанк, Ощадбанк, ''ПУМБ'' та Monobank і де найвигідніше обміняти валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • В обмінниках долар продають у середньому по 44,88 грн (+3 коп.), євро – по 52,30 грн (+15 коп.).
  • Найдешевший долар серед великих банків пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,80 грн та ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн.
  • Найнижчий курс продажу євро серед великих банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 52,55 грн та Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,55 грн.
  • Найвигідніше продати долар сьогодні можна в ПУМБ за комерційним курсом – 44,50 грн.
  • Найвищий курс купівлі євро встановив Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,00 грн.
  • За 100 доларів у банках доведеться заплатити від 4 480 до 4 500 грн залежно від установи.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 21 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,88 (+3 коп.) грн для продажу та 44,75 (-2 коп.) грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,30 (+15 коп.) грн, а купують – по 52,05 (+15 коп.) грн.

Долар дешевшає, а євро б’є рекорд: курс валют у банках та обмінниках на 21 серпня

Фото: Курс валют в обмінниках 21 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Євро оновив історичний максимум: курс НБУ на 21 серпня та що робити з пошкодженими купюрами

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,85 (без змін) грн, а для карток курс становить 44,84 (без змін) грн. Євро у відділеннях можна купити по 52,55 (+15 коп.) грн, а для карток – 52,63 (+28 коп.) грн.

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,80 (-10 коп.) грн, а для карток – 45,00 (-10 коп.) грн. Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,55 (+25 коп.) грн, а для карток – 52,70 (+20 коп.) грн.

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 45,00 (-10 коп.) грн, а за комерційним курсом – 44,80 (-10 коп.) грн. Євро у касах банку можна купити по 52,60 (+30 коп.) грн.

Monobank продає долари по 44,83 (без змін) грн, а євро – по 52,60 (+25 коп.) грн.

Долар дешевшає, а євро б’є рекорд: курс валют у банках та обмінниках на 21 серпня

Фото: Курс валют у банках 21 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед великих банків сьогодні пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,80 грн.

Далі йдуть Monobank – 44,83 грн та ПриватБанк у відділеннях – 44,85 грн.

Найдорожче американську валюту продають Ощадбанк для карток та ПУМБ у відділеннях – по 45,00 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс пропонують ПриватБанк у відділеннях та Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – по 52,55 грн.

Далі йдуть ПриватБанк для карток – 52,63 грн, ПУМБ та Monobank – по 52,60 грн. Найдорожче євро продає Ощадбанк для карток – 52,70 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,50 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,50 грн, Ощадбанк для карток – 44,45 грн, Monobank – 44,43 грн, ПУМБ у відділеннях – 44,40 грн, ПриватБанк для карток – 44,40 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 44,25 грн.

Євро найвигідніше продавати в Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,00 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,95 грн, ПУМБ та Monobank – по 51,90 грн, ПриватБанк для карток – 51,88 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 51,55 грн.

Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні

  • Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 4 480 грн.
  • ПУМБ (комерційний курс) – 4 480 грн.
  • Monobank – 4 483 грн.
  • ПриватБанк (для карток) – 4 484 грн.
  • ПриватБанк (у відділеннях) – 4 485 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 4 500 грн.
  • ПУМБ (у відділеннях) – 4 500 грн.
Читайте також: Кредитна картка може збільшувати витрати: експерт пояснив, як не потрапити у фінансову пастку

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
На кордоні з Молдовою не працює пункт пропуску через російський удар
На кордоні з Молдовою не працює пункт пропуску через російський удар
Аналітика
Угорці зрозуміли, що краще не мати справу з Росією: інтерв'ю з послом в Угорщині Шандором
Роман Коткореспондент РБК-Україна Угорці зрозуміли, що краще не мати справу з Росією: інтерв'ю з послом в Угорщині Шандором