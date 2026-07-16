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Долар дешевшає другий день поспіль: курс НБУ на 17 липня та як зараз обирати депозит

16:13 16.07.2026 Чт
2 хв
Як змінилися офіційні курси валют за добу?
aimg Анастасія Мацепа aimg Дмитро Замотаєв Експерт
Долар дешевшає другий день поспіль: курс НБУ на 17 липня та як зараз обирати депозит Фото: Нацбанк знизив офіційний курс долара та підвищив курс євро на 17 липня (колаж РБК-Україна)
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Національний банк України оновив офіційний курс валют на 17 липня. Американська валюта другий день поспіль дешевшає, тоді як євро продовжив зміцнюватися.

Якими будуть офіційні курси валют та на що звернути увагу вкладникам, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • НБУ знизив офіційний курс долара до 44,61 грн.
  • Євро подорожчав до 51,16 грн.
  • Долар за добу втратив 13 копійок, євро додав 10 копійок.
  • Банкір радить диверсифікувати заощадження та не орієнтуватися лише на депозитну ставку.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на п’ятницю, 17 липня, офіційний курс долара на рівні 44,61 грн, що на 13 копійок менше, ніж днем раніше. У четвер, 16 липня, офіційний курс американської валюти становив 44,74 грн.

Водночас євро подорожчав. Офіційний курс європейської валюти на 17 липня становить 51,16 грн, тоді як 16 липня він дорівнював 51,06 грн. Таким чином, курс євро зріс на 10 копійок.

Поки долар другий день поспіль демонструє зниження, європейська валюта продовжує зміцнюватися щодо гривні.

Долар дешевшає другий день поспіль: курс НБУ на 17 липня та як зараз обирати депозит

Фото: офіційний курс валют НБУ на 17 липня (Інфографіка РБК-Україна).

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Як зараз обирати депозит

Директор департаменту роздрібного бізнесу ''Глобус банку'' Дмитро Замотаєв у коментарі РБК-Україна зазначає, що у другому півріччі різких змін на депозитному ринку не очікується.

За його словами, банки навряд чи розпочнуть нові ''депозитні перегони'', а ставки можуть змінюватися лише точково, якщо не виникнуть серйозні макроекономічні чинники.

Експерт радить вкладникам перед відкриттям депозиту насамперед визначити, на який строк кошти точно не знадобляться, порівнювати депозитні ставки з прогнозованою інфляцією, враховувати валютні ризики та уважно ознайомлюватися з умовами дострокового розірвання договору.

Оптимальним рішенням, на його думку, може стати диверсифікація заощаджень – розподіл коштів між кількома депозитами з різними строками розміщення.

''Найкращий депозит – це передусім оптимальне поєднання ставки, терміну, надійності та зручності'', – підсумував Дмитро Замотаєв.

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