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Долар і євро падають в ціні: актуальний курс валют в банках та обмінниках на 16 липня

08:54 16.07.2026 Чт
3 хв
Де найвигідніше купити 100 доларів сьогодні?
aimg Ірина Гамерська
Долар і євро падають в ціні: актуальний курс валют в банках та обмінниках на 16 липня Фото: обмінники та банки оновили курс валют (колаж РБК-Україна)
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Станом на ранок 16 липня на валютному ринку спостерігається тенденція до зниження курсів як долара, так і євро. Валюта стала доступнішою як в обмінних пунктах, так і в банківських установах.

Які ціни встановили обмінники та популярні банки та де сьогодні купувати валюту вигідніше - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Загальна тенденція: Валюта в обмінниках та банках переважно дешевшає, що свідчить про зміцнення гривні на початку дня.
  • Долар: Середній курс в обмінниках становить 44,74 грн, у банках долар можна купити в середньому по 45 грн.
  • Євро: Вартість євро в обмінниках знизилася до 51,37 грн, у касах банків - до 51,52 грн.
  • Різниця між установами: Найнижчі курси купівлі долара в касах спостерігаються в Ощадбанку (44,90 грн у додатку), тоді як ПУМБ утримує курс на рівні 45,20 грн у відділеннях.

Курс валют в обмінниках

Портал Minfin вранці 16 липня наводить середній курс долара для купівлі в обмінниках на рівні 44,74 (-11 коп) гривень, здати валюту можна по 44,62 (-12 коп) гривні.

Євро в обмінниках сьогодні обійдеться у 51,37 (-13 коп) гривень для покупки та 51,20 (-5 коп) гривень - здача валюти.

Долар і євро падають в ціні: актуальний курс валют в банках та обмінниках на 16 липня

Фото: курс валют в обмінниках 16 липня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс купівлі долара в банках сьогодні становить 45 (-4 коп) гривень, а здати американську валюту можна по 44,51 (-3 коп) гривні.

Євро в банку можна купити за середнім курсом у 51,52 (-10 коп) гривні, а здати - по 50,86 (без змін) гривень.

Долар і євро падають в ціні: актуальний курс валют в банках та обмінниках на 16 липня

Фото: курс валют в банка 16 липня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,95 (-10 коп) гривень, а карткою - 45,04 (без змін) гривні. Євро в касах привату можна купити по 51,50 (-10 коп) гривні, а карткою - 51,54 (-27 коп) гривні.

Ощадбанк у мобільному додатку продає долари по 44,90 (-15 коп) гривень, а для карток курс становить 45,05 (-10 коп) гривень. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,50 (-20 коп) гривень, а карткою - 51,70 (-10 коп) гривень.

ПУМБ в касах продає долари по 45,20 (без змін) гривень, а комерційний курс тримається на рівні 45 (-20 коп) гривень. Євро у відділеннях банку сьогодні обійдеться у 51,70 (без змін) гривень.

Monobank продає долари по 45 (-4 коп) гривні, а євро - по 51,53 (-27 коп) гривні.

Де найвигідніше купити 100 доларів сьогодні?

Якщо ви плануєте придбати 100 доларів готівкою, ось порівняння ваших витрат залежно від місця купівлі:

  • Найкраща ціна: Ощадбанк (через додаток) - 4 490 грн.
  • Середня ціна: ПриватБанк (у касі) - 4 495 грн.
  • Стандартна ціна: Monobank / ПУМБ (комерційний курс) - 4 500 грн.
  • Найвища ціна: ПУМБ (у касі) - 4 520 грн.

Різниця: Купуючи 100 доларів в Ощадбанку (через додаток) замість каси ПУМБ, ви можете заощадити 30 гривень.

Читайте також: Курс долар до кінця року може перевищити 46 гривень: що робити із заощадженнями

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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