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Доллар дешевеет второй день подряд: курс НБУ на 17 июля и как выбрать депозит

16:13 16.07.2026 Чт
2 мин
Как изменились официальные курсы валют за сутки?
aimg Анастасия Мацепа aimg Дмитрий Замотаев Эксперт
Доллар дешевеет второй день подряд: курс НБУ на 17 июля и как выбрать депозит Фото: Нацбанк снизил официальный курс доллара и повысил курс евро на 17 июля (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк обновил официальный курс валют на 17 июля. Американская валюта второй день подряд дешевеет, в то время как евро продолжил укрепляться.

Какими будут официальные курсы валют и на что обратить внимание вкладчикам, – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • НБУ снизил официальный курс доллара до 44,61 грн.
  • Евро подорожал до 51,16 грн.
  • Доллар за сутки потерял 13 копеек, евро прибавил 10 копеек.
  • Банкир советует диверсифицировать сбережения и не ориентироваться только на депозитную ставку.

Курс валют НБУ

НБУ установил на пятницу, 17 июля, официальный курс доллара на уровне 44,61 грн, что на 13 копеек меньше, чем днем ранее. В четверг, 16 июля, официальный курс американской валюты составил 44,74 грн.

В то же время евро подорожал. Официальный курс европейской валюты на 17 июля составляет 51,16 грн, тогда как 16 июля он равнялся 51,06 грн. Таким образом, курс евро вырос на 10 копеек.

Пока доллар второй день подряд демонстрирует снижение, европейская валюта продолжает укрепляться по отношению к гривне.

Доллар дешевеет второй день подряд: курс НБУ на 17 июля и как выбрать депозит

Фото: официальный курс валют НБУ на 17 июля (Инфографика РБК-Украина).

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Как сейчас выбирать депозит

Директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев в комментарии РБК-Украина отмечает, что во втором полугодии резких изменений на депозитном рынке не ожидается.

По его словам, банки вряд ли начнут новую "депозитную гонку", а ставки могут меняться лишь точечно, если не возникнут серьезные макроэкономические факторы.

Эксперт советует вкладчикам перед открытием депозита прежде определить, на какой срок средства точно не понадобятся, сравнивать депозитные ставки с прогнозируемой инфляцией, учитывать валютные риски и внимательно ознакомляться с условиями досрочного расторжения договора.

Оптимальным решением, по его мнению, может стать диверсификация сбережений – распределение средств между несколькими депозитами с разными сроками размещения.

''Лучший депозит – это, прежде всего, оптимальное сочетание ставки, срока, надежности и удобства'', – подытожил Дмитрий Замотаев.

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