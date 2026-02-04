Долар чи євро? Що відбувається з курсом зараз і яку валюту краще обрати для збережень

Після двох днів різкого зростання офіційного курсу, Національний банк знизив курс долара, а євро трохи зросло.
Що відбувається на ринку сьогодні та яку валюту краще обрати для збережень - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.
Курс НБУ на 5 лютого: долар - 43,16 грн (-3 коп.), євро - 51,04 грн (+8 коп.).
Міжбанк: долар зафіксувався на 43,25 грн, євро зріс до 51,10 грн.
Прогноз: ICU очікує стабілізацію курсу долара в лютому на рівні 43 гривень.
Долар чи євро: експерти бачать потенціал у євро, але попереджають про геополітичні ризики.
Альтернатива: заощадження в гривні.
Нацбанк знизив офіційний курс долара на 5 лютого на 3 копійки - до 43,16 гривень, євро встановлений на рівні 51,04 гривні (+ 0,08 гривень).
Офіційний курс долара почав зниження після періоду різкого росту (Інфографіка РБК-Україна)
В коментарі РБК-Україна інвестиційна група ICU зазначила, що протягом лютого очікується зменшення дисбалансів на валютному ринку.
Проте, аналітики не очікують, що НБУ знизить курс долара у порівнянні із сьогоднішнім значенням та прогнозують його на рівні близько 43 гривень у найближчі місяці.
Економіст та банкір Борис Кушнірук у коментарі РБК-Україна зазначив, що ймовірно євро і далі буде зміцнюватися.
"Відповідно, зберігати заощадження в євро може бути вигідніше. Але будь-які ризики в Європі, наприклад, пов'язані з агресією РФ, призведуть до зворотнього ефекту – євро почне валитися в бік долара", - пояснив він.
Кушнірук зазначає, що з точки зору дохідності можна зберігати свої заощадження в гривні на сьогоднішній момент.
