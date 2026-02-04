Доллар или евро? Что происходит с курсом сейчас и какую валюту лучше выбрать для сбережений

После двух дней резкого роста официального курса Национальный банк опустил доллар, а евро немного выросло.
Что происходит на рынке сегодня и какую валюту лучше выбрать для сбережений - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Официальный курс доллара начал снижение после периода резкого роста (инфографика РБК-Украина)
Нацбанк снизил официальный курс доллара на 5 февраля на 3 копейки - до 43,16 гривен, евро установлен на уровне 51,04 гривны (+0,08 гривен).
На межбанке же сегодня средние курсы купли-продажи доллара снизились на 5 копеек - до 43,22/43,25 гривен. В то же время стоимость евро на межбанке выросла на 4-5 копеек - до 51,08/51,10 гривен.
В комментарии РБК-Украина инвестиционная группа ICU отметила, что в течение февраля ожидается уменьшение дисбалансов на валютном рынке.
Однако, аналитики не ожидают, что НБУ снизит курс доллара по сравнению с сегодняшним значением и прогнозируют его на уровне около 43 гривен в ближайшие месяцы.
Экономист и банкир Борис Кушнирук в комментарии РБК-Украина отметил, что вероятно евро и дальше будет укрепляться.
"Соответственно, хранить сбережения в евро может быть выгоднее. Но любые риски в Европе, например, связанные с агрессией РФ, приведут к обратному эффекту - евро начнет валиться в сторону доллара", - пояснил он.
Кушнирук отмечает, что с точки зрения доходности можно хранить свои сбережения в гривне на сегодняшний момент.