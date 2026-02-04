Доллар или евро? Что происходит с курсом сейчас и какую валюту лучше выбрать для сбережений

Главное:

Курс НБУ на 5 февраля: доллар - 43,16 грн (-3 коп.), евро - 51,04 грн (+8 коп.).

на 5 февраля: доллар - (-3 коп.), евро - (+8 коп.). Межбанк : доллар зафиксировался на 43,25 грн , евро вырос до 51,10 грн .

доллар зафиксировался на , евро вырос до . Прогноз : ICU ожидает стабилизацию курса доллара в феврале на уровне 43 гривен.

ICU ожидает стабилизацию курса доллара в феврале Доллар или евро : эксперты видят потенциал у евро, но предупреждают о геополитических рисках.

эксперты видят потенциал у евро, но предупреждают о геополитических рисках. Альтернатива: сбережения в гривне.

Официальный курс доллара начал снижение после периода резкого роста (инфографика РБК-Украина)

Курс валют

Нацбанк снизил официальный курс доллара на 5 февраля на 3 копейки - до 43,16 гривен, евро установлен на уровне 51,04 гривны (+0,08 гривен).

На межбанке же сегодня средние курсы купли-продажи доллара снизились на 5 копеек - до 43,22/43,25 гривен. В то же время стоимость евро на межбанке выросла на 4-5 копеек - до 51,08/51,10 гривен.

Что будет с курсом доллара в феврале?

В комментарии РБК-Украина инвестиционная группа ICU отметила, что в течение февраля ожидается уменьшение дисбалансов на валютном рынке.

Однако, аналитики не ожидают, что НБУ снизит курс доллара по сравнению с сегодняшним значением и прогнозируют его на уровне около 43 гривен в ближайшие месяцы.

Доллар или евро: какую валюту сейчас выгоднее покупать?

Экономист и банкир Борис Кушнирук в комментарии РБК-Украина отметил, что вероятно евро и дальше будет укрепляться.

"Соответственно, хранить сбережения в евро может быть выгоднее. Но любые риски в Европе, например, связанные с агрессией РФ, приведут к обратному эффекту - евро начнет валиться в сторону доллара", - пояснил он.

Есть ли альтернатива доллару и евро для сохранения сбережений?

Кушнирук отмечает, что с точки зрения доходности можно хранить свои сбережения в гривне на сегодняшний момент.