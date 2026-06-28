Доллар около 45 грн, а евро может удивить: чего ждать от курса в июле

В июле гривна, вероятно, будет оставаться под умеренным давлением, однако резких курсовых скачков не прогнозируется. Основными факторами для валютного рынка останутся спрос на валюту, международное финансирование, инфляция и военные риски.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой .

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Прогноз для доллара: в июле курс ожидается в пределах 44,5-45,5 грн за доллар без резких скачков.

в июле курс ожидается в пределах 44,5-45,5 грн за доллар без резких скачков. Прогноз для евро: европейская валюта может колебаться в диапазоне 51-53 грн из-за влияния как внутреннего рынка, так и пары евро/доллар.

европейская валюта может колебаться в диапазоне 51-53 грн из-за влияния как внутреннего рынка, так и пары евро/доллар. Главные факторы: на курс будут влиять спрос импортеров, международная финансовая помощь, инфляционные ожидания и ситуация с безопасностью.

на курс будут влиять спрос импортеров, международная финансовая помощь, инфляционные ожидания и ситуация с безопасностью. Риски: наибольшую угрозу представляет одновременное ухудшение нескольких факторов – задержка внешнего финансирования, подорожание горючего, рост спроса на валюту и эскалация войны.

наибольшую угрозу представляет одновременное ухудшение нескольких факторов – задержка внешнего финансирования, подорожание горючего, рост спроса на валюту и эскалация войны. Что делать со сбережениями: эксперт советует не рассматривать валюту как единственный инструмент защиты средств, ведь гривневые депозиты и ОВГЗ остаются конкурентными.

Каким будет курс доллара в июле

По словам Тараса Лесового, базовый прогноз на июль предусматривает курс доллара в пределах 44,5–45,5 грн.

Он отмечает, что гривня и дальше будет находиться под влиянием экономических, геополитических и военных факторов, однако оснований для хаотических колебаний пока нет.

Эксперт отмечает, что нынешняя курсовая политика Национального банка соответствует режиму "управляемой гибкости". Это означает, что регулятор позволяет курсу реагировать на рыночные факторы, но одновременно сдерживает резкие и непрогнозируемые изменения.

Дополнительным ориентиром является государственный бюджет на 2026 год, в котором средневзвешенный курс доллара заложен на уровне 45,7 грн. По словам Лесового, это не прямой прогноз, однако подтверждает, что движение курса в районе 45 гривен соответствует макроэкономическим ожиданиям.

Евро будет оставаться более изменчивым

Для евро прогноз менее однозначен. Ожидается, что курс будет находиться в пределах 51-53 грн.

Как пояснил эксперт, на европейскую валюту будут одновременно влиять два фактора: курс гривны к доллару в Украине и ситуация на международном рынке, в частности соотношение евро к доллару.

Если валютная пара евро/доллар останется в диапазоне 1,14-1,18, существенного выхода евро за прогнозный коридор не ожидается.

Что больше всего будет влиять на валютный рынок

Лесной выделил четыре ключевых фактора, которые будут определять ситуацию на валютном рынке в течение июля.

Первый – спрос на валюту со стороны импортеров, прежде всего компаний, закупающих горючее, энергетическое оборудование и другие критически важные товары.

Второй – международное финансирование. Регулярное поступление средств от международных партнеров будет поддерживать государственный бюджет, международные резервы НБУ и общую макрофинансовую стабильность.

Третьим фактором остаются инфляционные ожидания. Если бизнес и население будут ожидать более быстрого роста цен, это может стимулировать дополнительный спрос на валюту как способ сохранения сбережений.

Четвертым и наиболее непредсказуемым фактором эксперт называет войну. По его словам, атаки на критическую инфраструктуру, энергетику или логистику могут быстро отразиться на рыночных настроениях.

Возможен ли доллар по 47-50 гривен

По мнению Лесового, сценарии с ростом доллара до 47 или даже 50 гривен в июле пока не имеют достаточной экономической основы.

Он объясняет, что такое развитие событий возможно только при одновременном ухудшении нескольких ключевых факторов: возникновении проблем с международным финансированием, резком росте спроса на валюту, подорожании горючего и существенном обострении ситуации безопасности.

Пока что эксперт оценивает такой сценарий как гипотетический.

Стоит ли скупать валюту

По словам Лесового, валюта может оставаться частью сбережений украинцев, однако не должна быть единственным способом их защиты.

Он обращает внимание, что гривневые депозиты по ставкам 14-17,5% годовых, а также ОВГЗ благодаря налоговым преимуществам остаются конкурентной альтернативой пассивному хранению доллара.

Каким будет валютный рынок в начале июля

По прогнозу эксперта, на следующей неделе валютный рынок будет оставаться относительно спокойным.

На межбанке доллар может торговаться в пределах 44,6–45,25 грн, а евро – 51–52,5 грн. На наличном рынке ожидается курс 44,5–45,2 грн за доллар и 51–52,5 грн за евро.

Также Лесовой прогнозирует, что средние недельные отклонения не превысят 1-1,5% от стартовых значений, а разница между курсами межбанка и наличного рынка останется минимальной.