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Доллар возле 45 гривен, а НБУ готовится к важному решению: прогноз курса на следующую неделю

07:30 13.06.2026 Сб
3 мин
Удержит ли рынок равновесие?
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар возле 45 гривен, а НБУ готовится к важному решению: прогноз курса на следующую неделю Фото: эксперт спрогнозировал курс доллара и евро на неделю 15-21 июня (Коллаж РБК-Украина)
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Следующая неделя на валютном рынке пройдет под влиянием решения Национального банка по учетной ставке и сохранения высокого спроса на иностранную валюту.

О том, что будет происходить с долларом и евро на следующей неделе, для РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

Главное:

  • НБУ 18 июня может оставить учетную ставку на уровне 15%.
  • Доллар на следующей неделе прогнозируют в пределах 44,4-45,1 грн на межбанке.
  • Евро, по оценкам эксперта, будет находиться в коридоре 51-52,5 грн.
  • Спрос на валюту будет превышать предложение примерно на 10-15%.
  • Для поддержки рынка НБУ может направить на интервенции до 900 млн долларов за неделю.
  • Наибольшее влияние на евро будут иметь события на мировых рынках и ситуация на Ближнем Востоке.

НБУ может сохранить учетную ставку

Одним из главных событий следующей недели станет заседание монетарного комитета Национального банка, запланированное на 18 июня.

По словам Лесового, большинство экспертов ожидает, что регулятор оставит учетную ставку на уровне 15%. Такой шаг позволит сохранить предсказуемость монетарной политики в условиях войны и экономических рисков.

Если ставка не изменится, это будет означать, что Нацбанк не видит оснований для пересмотра нынешней модели регулирования финансового рынка.

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Каким будет курс доллара

Эксперт прогнозирует, что доллар на следующей неделе будет находиться в пределах 44,4-45,1 гривны на межбанковском рынке.

В то же время на наличном рынке курс может колебаться в диапазоне 44,3-45 гривен за доллар.

Спрос на валюту, по оценкам банкира, будет оставаться выше предложения примерно на 10-15%. Для сглаживания дисбаланса Нацбанку может понадобиться от 850 до 900 млн долларов валютных интервенций.

''Такой объем является показательным: рынок не находится в идеальном балансе, но и не демонстрирует признаков неконтролируемости'', - отметил Лесовой.

Что будет с евро

В отличие от доллара, курс евро в значительной степени будет зависеть не только от украинского рынка, но и от мировой конъюнктуры.

По словам эксперта, сейчас ожидаемое соотношение евро к доллару находится в пределах 1,15-1,18. При таком сценарии курс евро в Украине, скорее всего, составит от 51 до 52,5 гривны.

Важным внешним фактором остается ситуация на Ближнем Востоке, которая влияет на нефтяные котировки, настроения инвесторов и динамику основных мировых валют.

Какие риски остаются

Среди основных факторов давления на валютный рынок эксперт называет военные риски, инфляцию, зависимость экономики от стоимости топлива, а также возможные проблемы в энергетике, логистике и производстве.

В то же время частично компенсировать это влияние могут сезонное удешевление овощей и ягод, а также ожидания дальнейшей международной финансовой помощи.

По мнению Лесового, следующая неделя станет периодом ''контролируемого напряжения'', когда риски будут оставаться высокими, но ситуация на валютном рынке в целом будет оставаться прогнозируемой.

Если НБУ сохранит ставку на уровне 15%, а объемы интервенций останутся достаточными, доллар и в дальнейшем будет двигаться в пределах прогнозируемых курсовых коридоров.

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