Долар б'є рекорди три дні поспіль: який курс на 6 березня та чому дорожчає валюта

Нацбанк продовжує підвищувати курс долара та євро на фоні конфлікту на Близькому Сході. Офіційний курс долара на завтра знову триматиметься на рекордних позначках.
Скільки коштуватиме валюта 6 березня та що відбувається на ринку - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Нацбанк встановив курс долара на 6 березня на новому максимумі - 43,80 (+9 коп). Попередні рекорди валюти були вчора та позавчора.
Що стосується євро, то після кількох днів падіння європейска валюта тепер знову росте. Завтра офіційний курс євро становитиме 50,90 (+7 коп).
Фото: курс валют на 6 березня (інфографіка РБК-Україна)
Як пояснив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, вартість євро в Україні залежатиме від ситуації у світі. Зараз глобальна економіка нестабільна, тому валютні ринки поводяться дуже чутливо.
Головні чинники впливу:
Хоча у світі існують ризики, що впливають на обидві валюти, масштабних обвалів експерти наразі не очікують.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.