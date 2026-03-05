UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Долар б'є рекорди три дні поспіль: який курс на 6 березня та чому дорожчає валюта

15:56 05.03.2026 Чт
2 хв
Чому долар зараз став найголовнішим активом у світі?
aimg Ірина Гамерська aimg Тарас Лєсовий Експерт
Фото: НБУ оновив курс валют на 6 березня (Getty Images)

Нацбанк продовжує підвищувати курс долара та євро на фоні конфлікту на Близькому Сході. Офіційний курс долара на завтра знову триматиметься на рекордних позначках.

Скільки коштуватиме валюта 6 березня та що відбувається на ринку - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Долар вже по 44 гривні, євро йде вгору: який курс валют сьогодні в обмінниках та банках

Головне:

  • Новий рекорд долара: Нацбанк встановив офіційний курс на 6 березня на рівні 43,80 грн, що стало третім історичним максимумом поспіль.
  • Розворот євро: Після кількаденного зниження європейська валюта повернулася до зростання - офіційний курс становитиме 50,90 грн.
  • Світовий вплив: Динаміка євро в Україні напряму залежить від війни на Близькому Сході, яка диктує настрої інвесторам на глобальних ринках.
  • Долар як захист: Через нестабільність у світі інвестори обирають долар як "валюту-сховище", що зміцнює його позиції щодо інших активів.
  • Прогноз: Співвідношення євро до долара очікується в межах 1,155–1,175; попри ризики, експерти не прогнозують масштабних обвалів.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив курс долара на 6 березня на новому максимумі - 43,80 (+9 коп). Попередні рекорди валюти були вчора та позавчора.

Що стосується євро, то після кількох днів падіння європейска валюта тепер знову росте. Завтра офіційний курс євро становитиме 50,90 (+7 коп).

Фото: курс валют на 6 березня (інфографіка РБК-Україна)

Що чекати від курсу валют

Як пояснив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, вартість євро в Україні залежатиме від ситуації у світі. Зараз глобальна економіка нестабільна, тому валютні ринки поводяться дуже чутливо.

Головні чинники впливу:

  • Війна на Близькому Сході: Саме події в цьому регіоні зараз визначають настрої інвесторів.
  • Долар як "сховище": Через світову тривожність інвестори вкладають гроші в долар, щоб їх захистити. Це зміцнює американську валюту відносно інших.
  • Прогноз: Очікується, що співвідношення євро до долара триматиметься в межах 1,155-1,175.

Хоча у світі існують ризики, що впливають на обидві валюти, масштабних обвалів експерти наразі не очікують.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

