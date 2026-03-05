ua en ru
Чт, 05 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар вже по 44 гривні, євро йде вгору: актуальний курс валют на 5 березня

10:11 05.03.2026 Чт
2 хв
Лише за одну добу американська валюта додала в ціні понад 60-70 копійок
aimg Ірина Гамерська
Долар вже по 44 гривні, євро йде вгору: актуальний курс валют на 5 березня Фото: курс долара та євро росте (Getty Images)

Курс валют в Україні встановив нові антирекорди: станом на ранок 5 березня долар в обмінниках та банках перетнув психологічну позначку у 44 гривні. Слідом за доларом стрімко подорожчало і євро.

Скільки сьогодні коштує валюта та де дешевше купувати - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Мінус 1 гривня на літрі. Де найдешевше заправитися: свіжі ціни на АЗС

Головне:

  • Долар у банках: Середній курс купівлі перетнув позначку 44,20 грн, що на 73 копійки більше за вчорашні показники.
  • Курс у топах: Найвищі цінники виставили Monobank (44,21 грн) та Ощадбанк (44,20 грн), тоді як у ПриватБанку безготівковий курс тримається на рівні 44,05 грн.
  • Динаміка євро: Європейська валюта також зростає - в обмінниках за неї просять 51,50 грн (+60 коп).
  • Обмінники: Валюта подорожчала на 62 копійки за добу; купити долар у середньому можна за 44,17 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 5 березня портал Minfin наводить середній курс долара на рівні 44,17 гривень в обмінниках при покупці. Це аж на 62 копійки вище, ніж вчора вранці. Здати валюту можна за курсом в 43,80 (+40 коп) гривень.

Євро також пішло вгору і сьогодні вранці коштує в середньому 51,50 (+60 коп) гривню. Здати європейську валюту в обмінниках сьогодні можна за середнім курсом у 51,15 (+55 коп) гривню.

Долар вже по 44 гривні, євро йде вгору: актуальний курс валют на 5 березня

Фото: курс валют на 5 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках також перевищив 44 гривні і станом на ранок становить 44,20 гривні при покупці. Це на 73 копійки більше, ніж вчора вранці. Здати валюту можна за курсом у 43,5 (+30 коп) гривні.

Євро в банках можна купити за середнім курсом у 51,4 (+43 коп) гривню, а здати по 50,55 (+35 коп) гривень.

Приватбанк сьогодні продає долар по 44,10 гривні в касах та 44,05 гривні - безнал. Євро у "Приваті" можна купити по 51,45 гривні в касах та по 51,55 гривні - безнал.

Ощадбанк виставив курс у відділеннях на рівні 44,15 гривень та 44,20 - для карток. За європейську валюту в "Ощаді" сьогодні доведеться заплатити 51,40 гривню при купівлі в касі та 51,45 гривню - карткою.

Мonobank продає долар по 44,21 гривні, а євро по 51,27 гривні.

У "Пумбі" долар в касах коштує 44,20 гривні, а для карток курс тримається на рівні 44 гривень. Євро в "Пумбі" сьогодні коштує 51,40 гривню.

Читайте також: Долар на історичному максимумі, євро росте: курс НБУ на 5 березня та причини рекордних стрибків

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
Мінус 1 гривня на літрі. Де найдешевше заправитися: свіжі ціни на АЗС
Мінус 1 гривня на літрі. Де найдешевше заправитися: свіжі ціни на АЗС
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні