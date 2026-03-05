Долар вже по 44 гривні, євро йде вгору: актуальний курс валют на 5 березня

Курс валют в Україні встановив нові антирекорди: станом на ранок 5 березня долар в обмінниках та банках перетнув психологічну позначку у 44 гривні. Слідом за доларом стрімко подорожчало і євро.

Скільки сьогодні коштує валюта та де дешевше купувати - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Долар у банках: Середній курс купівлі перетнув позначку 44,20 грн, що на 73 копійки більше за вчорашні показники.

Середній курс купівлі перетнув позначку 44,20 грн, що на 73 копійки більше за вчорашні показники. Курс у топах: Найвищі цінники виставили Monobank (44,21 грн) та Ощадбанк (44,20 грн), тоді як у ПриватБанку безготівковий курс тримається на рівні 44,05 грн.

Найвищі цінники виставили Monobank (44,21 грн) та Ощадбанк (44,20 грн), тоді як у ПриватБанку безготівковий курс тримається на рівні 44,05 грн. Динаміка євро: Європейська валюта також зростає - в обмінниках за неї просять 51,50 грн (+60 коп).

Європейська валюта також зростає - в обмінниках за неї просять 51,50 грн (+60 коп). Обмінники: Валюта подорожчала на 62 копійки за добу; купити долар у середньому можна за 44,17 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 5 березня портал Minfin наводить середній курс долара на рівні 44,17 гривень в обмінниках при покупці. Це аж на 62 копійки вище, ніж вчора вранці. Здати валюту можна за курсом в 43,80 (+40 коп) гривень.

Євро також пішло вгору і сьогодні вранці коштує в середньому 51,50 (+60 коп) гривню. Здати європейську валюту в обмінниках сьогодні можна за середнім курсом у 51,15 (+55 коп) гривню.

Фото: курс валют на 5 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках також перевищив 44 гривні і станом на ранок становить 44,20 гривні при покупці. Це на 73 копійки більше, ніж вчора вранці. Здати валюту можна за курсом у 43,5 (+30 коп) гривні.

Євро в банках можна купити за середнім курсом у 51,4 (+43 коп) гривню, а здати по 50,55 (+35 коп) гривень.

Приватбанк сьогодні продає долар по 44,10 гривні в касах та 44,05 гривні - безнал. Євро у "Приваті" можна купити по 51,45 гривні в касах та по 51,55 гривні - безнал.

Ощадбанк виставив курс у відділеннях на рівні 44,15 гривень та 44,20 - для карток. За європейську валюту в "Ощаді" сьогодні доведеться заплатити 51,40 гривню при купівлі в касі та 51,45 гривню - карткою.

Мonobank продає долар по 44,21 гривні, а євро по 51,27 гривні.

У "Пумбі" долар в касах коштує 44,20 гривні, а для карток курс тримається на рівні 44 гривень. Євро в "Пумбі" сьогодні коштує 51,40 гривню.