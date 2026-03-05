Доллар бьет рекорды три дня подряд: какой курс на 6 марта и почему дорожает валюта

Нацбанк продолжает повышать курс доллара и евро на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Официальный курс доллара на завтра снова будет держаться на рекордных отметках.
Сколько будет стоить валюта 6 марта и что происходит на рынке - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Нацбанк установил курс доллара на 6 марта на новом максимуме - 43,80 (+9 коп). Предыдущие рекорды валюты были вчера и позавчера.
Что касается евро, то после нескольких дней падения европейская валюта теперь снова растет. Завтра официальный курс евро составит 50,90 (+7 коп).
Фото: курс валют на 6 марта (инфографика РБК-Украина)
Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, стоимость евро в Украине будет зависеть от ситуации в мире. Сейчас глобальная экономика нестабильна, поэтому валютные рынки ведут себя очень чувствительно.
Главные факторы влияния:
Хотя в мире существуют риски, влияющие на обе валюты, масштабных обвалов эксперты пока не ожидают.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.