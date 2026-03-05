Доллар бьет рекорды три дня подряд: какой курс на 6 марта и почему дорожает валюта

Главное:

Новый рекорд доллара: Нацбанк установил официальный курс на 6 марта на уровне 43,80 грн, что стало третьим историческим максимумом подряд.

Нацбанк установил официальный курс на 6 марта на уровне 43,80 грн, что стало третьим историческим максимумом подряд. Разворот евро: После многодневного снижения европейская валюта вернулась к росту - официальный курс составит 50,90 грн.

После многодневного снижения европейская валюта вернулась к росту - официальный курс составит 50,90 грн. Мировое влияние: Динамика евро в Украине напрямую зависит от войны на Ближнем Востоке, которая диктует настроения инвесторам на глобальных рынках.

Динамика евро в Украине напрямую зависит от войны на Ближнем Востоке, которая диктует настроения инвесторам на глобальных рынках. Доллар как защита: Из-за нестабильности в мире инвесторы выбирают доллар как "валюту-убежище", что укрепляет его позиции относительно других активов.

Из-за нестабильности в мире инвесторы выбирают доллар как "валюту-убежище", что укрепляет его позиции относительно других активов. Прогноз: Соотношение евро к доллару ожидается в пределах 1,155-1,175; несмотря на риски, эксперты не прогнозируют масштабных обвалов.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил курс доллара на 6 марта на новом максимуме - 43,80 (+9 коп). Предыдущие рекорды валюты были вчера и позавчера.

Что касается евро, то после нескольких дней падения европейская валюта теперь снова растет. Завтра официальный курс евро составит 50,90 (+7 коп).

Что ждать от курса валют

Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, стоимость евро в Украине будет зависеть от ситуации в мире. Сейчас глобальная экономика нестабильна, поэтому валютные рынки ведут себя очень чувствительно.

Главные факторы влияния:

Война на Ближнем Востоке: Именно события в этом регионе сейчас определяют настроения инвесторов.

Именно события в этом регионе сейчас определяют настроения инвесторов. Доллар как "хранилище": Из-за мировой тревожности инвесторы вкладывают деньги в доллар, чтобы их защитить. Это укрепляет американскую валюту относительно других.

Из-за мировой тревожности инвесторы вкладывают деньги в доллар, чтобы их защитить. Это укрепляет американскую валюту относительно других. Прогноз: Ожидается, что соотношение евро к доллару будет держаться в пределах 1,155-1,175.

Хотя в мире существуют риски, влияющие на обе валюты, масштабных обвалов эксперты пока не ожидают.