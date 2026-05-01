Долар по 45 та привабливі ОВДП: як зберегти заощадження у 2026 році - прогноз ICU

Прогноз на кінець року: Очікується курс 45 гривень за долар . Це означає, що з початку року національна валюта знеціниться лише на 6%. Значного обвалу гривні не передбачається.

Чому гривня має дешевшати: Помірне зниження курсу вигідне для економіки. Це дозволяє уряду отримувати більше гривень від міжнародної допомоги та податків на імпорт, а також стримує надмірне споживання закордонних товарів.

Резерви НБУ: Міжнародні резерви Нацбанку залишаються високими. Очікується, що протягом року вони триматимуться на рівні 50 млрд доларів, що дозволяє НБУ регулярно підтримувати ринок інтервенціями.

Курс "в обидва боки": НБУ застосовує тактику, при якій курс може як зростати, так і падати. Це робиться для того, щоб у людей не виникало очікувань безперервного знецінення гривні.

Чого чекати у другому півріччі?

Мартиненко пояснює, що точно спрогнозувати курс на середину року важко. Головну роль тут відіграє Нацбанк. Його стратегія "конструктивної неоднозначності" спрямована на те, щоб вибивати основу для постійного девальваційного руху та не давати курсу закріпитися на високих позначках.

Чи варто тримати заощадження у валюті?

За словами експерта, долар залишається одним із критичних індикаторів, на основі якого українці приймають інвестиційні рішення.

Особливо важливо це для тих, хто вкладає гроші в гривневі ОВДП. Такі інвестори зацікавлені в тому, щоб дохід від державних облігацій перекривав знецінення гривні, роблячи ці активи не менш вигідними, ніж тримання коштів у валюті.

Мартиненко зазначає, що традиційна звичка українців тримати заощадження у валюті нікуди не зникла, проте сьогодні з'явилися вигідні гривневі альтернативи.

Банківські депозити: Залишаються найбільш звичним та масовим варіантом для населення.

Гривневі ОВДП: Наразі державні облігації пропонують привабливіші ставки дохідності, ніж депозити.

Головна мета: Для тих, хто інвестує в гривню, критично важливо, щоб дохідність цих активів була вищою за темпи девальвації. Це дозволяє зберегти капітал так само ефективно, як і у валюті.