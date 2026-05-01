Доллар по 45 и привлекательные ОВГЗ: как сохранить сбережения в 2026 году - прогноз ICU

На валютном рынке продолжаются заметные колебания, однако аналитики ICU успокаивают: ситуация остается контролируемой.
Что ждать от курса доллара до конца года и какие есть альтернативы валюте для накоплений - в интервью РБК-Украина рассказал глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко.
Мартыненко объясняет, что точно спрогнозировать курс на середину года трудно. Главную роль здесь играет Нацбанк. Его стратегия "конструктивной неоднозначности" направлена на то, чтобы выбивать основу для постоянного девальвационного движения и не давать курсу закрепиться на высоких отметках.
По словам эксперта, доллар остается одним из критических индикаторов, на основе которого украинцы принимают инвестиционные решения.
Особенно важно это для тех, кто вкладывает деньги в гривневые ОВГЗ. Такие инвесторы заинтересованы в том, чтобы доход от государственных облигаций перекрывал обесценивание гривны, делая эти активы не менее выгодными, чем держание средств в валюте.
Мартыненко отмечает, что традиционная привычка украинцев держать сбережения в валюте никуда не исчезла, однако сегодня появились выгодные гривневые альтернативы.
Главная цель: Для тех, кто инвестирует в гривну, критически важно, чтобы доходность этих активов была выше темпов девальвации. Это позволяет сохранить капитал так же эффективно, как и в валюте.
