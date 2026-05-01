Доллар по 45 и привлекательные ОВГЗ: как сохранить сбережения в 2026 году - прогноз ICU

Главное:

Прогноз на конец года: Ожидается курс 45 гривен за доллар . Это означает, что с начала года национальная валюта обесценится лишь на 6%. Значительного обвала гривны не предвидится.

Почему гривна должна дешеветь: Умеренное снижение курса выгодно для экономики. Это позволяет правительству получать больше гривен от международной помощи и налогов на импорт, а также сдерживает чрезмерное потребление зарубежных товаров.

Резервы НБУ: Международные резервы Нацбанка остаются высокими. Ожидается, что в течение года они будут держаться на уровне 50 млрд долларов, что позволяет НБУ регулярно поддерживать рынок интервенциями.

Курс "в обе стороны": НБУ применяет тактику, при которой курс может как расти, так и падать. Это делается для того, чтобы у людей не возникало ожиданий непрерывного обесценивания гривны.

Чего ждать во втором полугодии?

Мартыненко объясняет, что точно спрогнозировать курс на середину года трудно. Главную роль здесь играет Нацбанк. Его стратегия "конструктивной неоднозначности" направлена на то, чтобы выбивать основу для постоянного девальвационного движения и не давать курсу закрепиться на высоких отметках.

Стоит ли держать сбережения в валюте?

По словам эксперта, доллар остается одним из критических индикаторов, на основе которого украинцы принимают инвестиционные решения.

Особенно важно это для тех, кто вкладывает деньги в гривневые ОВГЗ. Такие инвесторы заинтересованы в том, чтобы доход от государственных облигаций перекрывал обесценивание гривны, делая эти активы не менее выгодными, чем держание средств в валюте.

Мартыненко отмечает, что традиционная привычка украинцев держать сбережения в валюте никуда не исчезла, однако сегодня появились выгодные гривневые альтернативы.

Банковские депозиты: Остаются наиболее привычным и массовым вариантом для населения.

Гривневые ОВГЗ: Сейчас государственные облигации предлагают более привлекательные ставки доходности, чем депозиты.

Главная цель: Для тех, кто инвестирует в гривну, критически важно, чтобы доходность этих активов была выше темпов девальвации. Это позволяет сохранить капитал так же эффективно, как и в валюте.