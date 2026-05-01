Долар та євро стрімко дешевшають: "свіжий" курс валют на 1 травня

09:42 01.05.2026 Пт
Які цінники встановили ПриватБанк, ПУМБ та де сьогодні найвигідніше купувати валюту?
aimg Ірина Гамерська
Долар та євро стрімко дешевшають: "свіжий" курс валют на 1 травня Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)

Травень розпочався зі зміцнення національної валюти: станом на ранок 1 травня долар та євро помітно втратили в ціні. Найбільше падіння зафіксовано в Monobank та Ощадбанку, де курси знизилися на 15–17 копійок.

Які цінники встановили обмінники та де сьогодні найвигідніші умови для купівлі валюти - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Обмінники: Долар впав до 43,80 грн, а євро подешевшав до 51,60 грн. Це одна з найнижчих цін за останні дні.
  • Monobank: Лідер зниження курсу - долар подешевшав на 17 коп. (44,23 грн), а євро - на 16 коп. (51,81 грн).
  • Ощадбанк: У мобільному застосунку встановили вигідний курс долара - 44,15 грн. Євро також впало до 51,80 грн.
  • ПриватБанк: У відділеннях долар можна купити по 44,20 грн, євро - за такою ж ціною (51,80 грн).
  • "Пумб": Знизив комерційний курс долара до 44,10 грн, а готівковий у касах - до 44,30 грн.

Порада для читача: Якщо ви плануєте купівлю валюти сьогодні, зверніть увагу на безготівкові операції в мобільних застосунках (Ощад, ПУМБ) або на курс у великих мережах обмінників - там ціна на 10-15 копійок вигідніша, ніж у касах більшості банків.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 1 травня середній курс долара в обмінниках для покупки, за даними Minfin, становить 43,80 (-10 коп) гривні. А здати валюту можна за курсом у 43,70 (-10 коп) гривні.

Купити євро в обмінниках сьогодні можна за середнім курсом в 51,60 (-6 коп) гривні, а здати - по 51,40 (-7 коп) гривні.

Фото: курс валют на 1 травня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 44,22 (-7 коп) гривні, а здати валюту можна по 43,77 (-3 коп) гривні.

Євро в банках сьогодні продають по 51,80 (-10 коп) гривні, а купують - по 51,10 (-15 коп) гривні.

ПриватБанк продає долари в касах по 44,20 (-10 коп) гривні, а карткою - 44,24 (без змін) гривні. Євро у відділенні можна купити по 51,80 (-10 коп) гривні, а безнал - 51,81 (без змін) гривня.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,15 (-5 коп) гривні, а карткою - 44,30 (-5 коп) гривні. Євро ж у мобільному "Ощаді" можна купити по 51,80 (-15 коп) гривні, а карткою - 52 (-10 коп) гривні.

"Пумб" сьогодні тримає курс долара для покупики в касі на рівні 44,30 (-10 коп) гривень, а комерційний курс - 44,10 (-10 коп) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,90 (-10 коп) гривні.

Monobank продає долари по 44,23 (-17 коп) гривні, а євро - по 51,81 (-16 коп) гривні.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

