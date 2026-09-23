Долар по 45: курс валют у банках та обмінниках на 23 вересня
На валютному ринку України 23 вересня змінилися ціни на долар та євро. Банки пропонують різні умови для купівлі та продажу іноземної валюти.
Де сьогодні шукати найвигідніший курс долара та євро, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Курс валют в обмінниках
Станом на ранок 23 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 44,95 грн для продажу (+5 коп. до попереднього робочого дня) та 44,80 грн для купівлі (без змін).
Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,90 грн (-10 коп.), а купують – по 51,62 грн (-13 коп.).
Фото: курс валют в обмінниках 23 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Курс валют у банках
ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,95 грн (+5 коп.), а купує по 44,35 грн (+5 коп.). Для карток курс продажу становить 45,04 грн (без змін), а купівлі – 44,50 грн (+5 коп.).
Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,60 грн (-10 коп.), а продати банку – по 50,60 грн (-10 коп.). Для карток курс продажу становить 51,54 грн (-27 коп.), а купівлі – 50,85 грн (-14 коп.).
Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,95 грн (+5 коп.), а купує по 44,65 грн (+5 коп.). Для карток курс продажу становить 45,10 грн (+5 коп.), а купівлі – 44,60 грн (+5 коп.).
Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,85 грн (+5 коп.), а продати – по 51,25 грн (без змін). Для карток курс продажу становить 51,98 грн (без змін), а купівлі – 51,15 грн (без змін).
''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,20 грн (+10 коп.), а купує по 44,60 грн (+10 коп.). За комерційним курсом долар продають по 45,00 грн (+10 коп.), а купують по 44,70 грн (+10 коп.).
Готівковий євро у ПУМБ можна купити по 51,80 грн (без змін), а продати банку – по 51,10 грн (без змін).
Monobank продає долари по 45,00 грн (+6 коп.), а купує по 44,60 грн (+5 коп.). Євро продають по 51,77 грн (-3 коп.), а купують по 51,07 грн (-3 коп.).
Фото: курс валют у банках 23 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Де дешевше купити валюту
Найдешевше долар сьогодні можна купити по 44,95 грн. Такий курс встановили ПриватБанк у відділеннях та ''Мобільний Ощад''.
Далі йдуть ПУМБ за комерційним курсом та Monobank – по 45,00 грн, ПриватБанк для карток – 45,04 грн, Ощадбанк для карток – 45,10 грн та ПУМБ за готівковим курсом – 45,20 грн.
Найнижчий курс продажу євро сьогодні у ПриватБанку для карток – 51,54 грн.
Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях – 51,60 грн, Monobank – 51,77 грн, ПУМБ – 51,80 грн, ''Мобільний Ощад'' – 51,85 грн та Ощадбанк для карток – 51,98 грн.
Де вигідніше продати валюту
Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,70 грн.
Далі йдуть ''Мобільний Ощад'' – 44,65 грн, Ощадбанк для карток, ПУМБ за готівковим курсом та Monobank – по 44,60 грн, ПриватБанк для карток – 44,50 грн та ПриватБанк у відділеннях – 44,35 грн.
Євро найвигідніше продавати банку через ''Мобільний Ощад'' – 51,25 грн.
Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,15 грн, ПУМБ – 51,10 грн, Monobank – 51,07 грн, ПриватБанк для карток – 50,85 грн та ПриватБанк у відділеннях – 50,60 грн.
Скільки сьогодні коштують 100 доларів у банках
- ПриватБанк (у відділеннях) – 4 495 грн.
- ''Мобільний Ощад'' – 4 495 грн.
- ПУМБ (комерційний курс) – 4 500 грн.
- Monobank – 4 500 грн.
- ПриватБанк (для карток) – 4 504 грн.
- Ощадбанк (для карток) – 4 510 грн.
- ПУМБ (готівковий курс) – 4 520 грн.
Скільки сьогодні коштують 100 євро в банках
- ПриватБанк (для карток) – 5 154 грн.
- ПриватБанк (у відділеннях) – 5 160 грн.
- Monobank – 5 177 грн.
- ПУМБ – 5 180 грн.
- ''Мобільний Ощад'' – 5 185 грн.
- Ощадбанк (для карток) – 5 198 грн.
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