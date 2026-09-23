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Доллар по 45: курс валют в банках и обменниках на 23 сентября

10:15 23.09.2026 Ср
3 мин
aimg Анастасия Мацепа
Доллар по 45: курс валют в банках и обменниках на 23 сентября Фото: банки и обменники обновили курсы доллара и евро (коллаж РБК-Украина)
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На валютном рынке Украины 23 сентября изменились цены на доллар и евро. Банки предлагают разные условия для покупки и продажи иностранной валюты.

Где сегодня искать самый выгодный курс доллара и евро, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 23 сентября, по данным Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 44,95 грн для продажи (+5 коп. к предыдущему рабочему дню) и 44,80 грн для покупки (без изменений).

Евро в обменниках сегодня продается по 51,90 грн (-10 коп.), а покупается – по 51,62 грн (-13 коп.).

Доллар по 45: курс валют в банках и обменниках на 23 сентября

Фото: курс валют в обменниках 23 сентября (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,95 грн. (+5 коп.), а покупает по 44,35 грн. (+5 коп.). Для карт курс продажи составляет 45,04 грн (без изменений), а покупки – 44,50 грн (+5 коп.).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 51,60 грн. (-10 коп.), а продать банку – по 50,60 грн. (-10 коп.). Для карт курс продажи составляет 51,54 грн (-27 коп.), а покупки – 50,85 грн (-14 коп.).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,95 грн (+5 коп.), а покупает по 44,65 грн (+5 коп.). Для карт курс продажи составляет 45,10 грн (+5 коп.), а покупки – 44,60 грн (+5 коп.).

Евро в ''Мобильном Ощаде'' можно купить по 51,85 грн (+5 коп.), а продать – по 51,25 грн (без изменений). Для карт курс продажи составляет 51,98 грн (без изменений), а покупки – 51,15 грн (без изменений).

''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 45,20 грн (+10 коп.), а покупает по 44,60 грн (+10 коп.). По коммерческому курсу доллар продают по 45,00 грн. (+10 коп.), а покупают по 44,70 грн. (+10 коп.).

Наличный евро у ПУМБ можно купить по 51,80 грн (без изменений), а продать банку – по 51,10 грн (без изменений).

Monobank продает доллары по 45,00 грн. (+6 коп.), а покупает по 44,60 грн. (+5 коп.). Евро продают по 51,77 грн. (-3 коп.), а покупают по 51,07 грн. (-3 коп.).

Доллар по 45: курс валют в банках и обменниках на 23 сентября

Фото: курс валют в банках 23 сентября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Дешевле доллар сегодня можно купить по 44,95 грн. Такой курс установили ПриватБанк в отделениях и ''Мобильный Ощад''.

Далее следуют ПУМБ по коммерческому курсу и Monobank – по 45,00 грн, ПриватБанк для карт – 45,04 грн, Ощадбанк для карт – 45,10 грн и ПУМБ по наличному курсу – 45,20 грн.

Самый низкий курс продажи евро сегодня в ПриватБанке для карт – 51,54 грн.

Далее следуют ПриватБанк в отделениях – 51,60 грн, Monobank – 51,77 грн, ПУМБ – 51,80 грн, ''Мобильный Ощад'' – 51,85 грн и Ощадбанк для карт – 51,98 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,70 грн.

Далее следуют ''Мобильный Ощад'' – 44,65 грн, Ощадбанк для карт, ПУМБ по наличному курсу и Monobank – по 44,60 грн, ПриватБанк для карт – 44,50 грн и ПриватБанк в отделениях – 44,35 грн.

Евро выгоднее всего продавать банку через ''Мобильный Ощад'' – 51,25 грн.

Далее следуют Ощадбанк для карт – 51,15 грн, ПУМБ – 51,10 грн, Monobank – 51,07 грн, ПриватБанк для карт – 50,85 грн и ПриватБанк в отделениях – 50,60 грн.

Сколько сегодня стоят 100 долларов в банках

  • ПриватБанк (в отделениях) – 4495 грн.
  • ''Мобильный Ощад'' – 4 495 грн.
  • ПУМБ (коммерческий курс) – 4500 грн.
  • Monobank – 4500 грн.
  • ПриватБанк (для карт) – 4 504 грн.
  • Ощадбанк (для карт) – 4 510 грн.
  • ПУМБ (наличный курс) – 4520 грн.

Сколько сегодня стоят 100 евро в банках

  • ПриватБанк (для карт) – 5 154 грн.
  • ПриватБанк (в отделениях) – 5160 грн.
  • Monobank – 5 177 грн.
  • ПУМБ – 5180 грн.
  • ''Мобильный Ощад'' – 5 185 грн.
  • Ощадбанк (для карт) – 5 198 грн.
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