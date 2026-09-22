ua en ru
Вт, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар подорожчав: курс НБУ на 23 вересня та чи надійно зберігати гроші у валюті

16:10 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Козак Експерт
Долар подорожчав: курс НБУ на 23 вересня та чи надійно зберігати гроші у валюті Фото: НБУ оновив офіційні курси долара та євро на 23 вересня (Getty Images)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

Національний банк України встановив офіційний курс іноземних валют на середу, 23 вересня. Порівняно з попереднім днем долар зріс, а євро, навпаки, подешевшав.

Як змінилися офіційні курси валют та чи справді долар є найнадійнішим способом зберігати заощадження, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 23 вересня НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 44,78 грн, що на 8 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

Офіційний курс євро становить 51,33 грн. За день європейська валюта подешевшала на 3 копійки.

Долар подорожчав: курс НБУ на 23 вересня та чи надійно зберігати гроші у валюті

Фото: офіційний курс валют НБУ на 23 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Скільки коштують 100 доларів та 100 євро: курс валют в банках і обмінниках 22 вересня

Чому зберігати заощадження лише в доларах – не найкраща стратегія

Як розповів у коментарі для РБК-Україна засновник та президент інвестиційної групи ''УНІВЕР'' Тарас Козак, долар є сильнішою валютою, ніж гривня, однак американська валюта також має інфляцію. Відтак вартість життя в доларах щороку зростає – залежно від року темпи здорожчання можуть становити 3%, 5% або 10%.

Тому, на думку експерта, уявлення про долар як валюту, яку достатньо просто зберігати роками, є міфом.

''Американці використовують долари як платіжний інструмент і як актив, який вкладається в щось'', – пояснив Козак.

За його словами, долари не просто зберігають як товар, а вкладають у активи, щоб вони приносили дохід.

Читайте також: Валютний ринок шукає нову рівновагу: банкір спрогнозував курс на наступний тиждень
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Курс долара Курс євро
Новини
Зустріч Зеленського та Трампа в Нью-Йорку: експерт назвав головні очікування
Зустріч Зеленського та Трампа в Нью-Йорку: експерт назвав головні очікування
Аналітика
Металурги під ударом. Як уряд може врятувати ключову галузь економіки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Металурги під ударом. Як уряд може врятувати ключову галузь економіки