Докупити чи почекати: що вигідніше, якщо до пенсії бракує лише одного року стажу

Уявімо ситуацію: жінці виповнилося 60 років, але їй бракує одного року страхового стажу. Без нього Пенсійний фонд не призначить пенсію за віком, тож постає вибір - заплатити зараз чи почекати.
РБК-Україна розповідає, за яких умов такий сценарій може бути вигідним.
У 2026 році докупити один рік стажу за минулі періоди коштує 45 656 гривень. Цю суму потрібно сплатити одноразово.
Є й інший шлях - продовжити офіційно працювати або добровільно сплачувати єдиний соціальний внесок протягом року. Тоді стаж накопичиться сам, без одноразової витрати понад 45 тисяч гривень.
Припустимо, після оформлення пенсії жінка отримуватиме близько 5 тисяч гривень на місяць. Якщо вона докупить рік стажу, то оформить пенсію вже зараз і почне отримувати:
Фактично вже за перший рік виплат вона отримає більше, ніж витратила на стаж. Витрати у 45,7 тисячі гривень повернуться приблизно за дев'ять місяців отримання пенсії, а всі наступні виплати підуть "у плюс".
Якщо жінка не купуватиме стаж і просто зачекає рік, вона збереже 45,7 тисячі гривень, але втратить близько 60 тисяч гривень пенсійних виплат за цей же період.
Тобто потенційна втрата перевищує 14 тисяч гривень, і це без урахування можливих майбутніх індексацій пенсії.
Універсальної відповіді немає. Якщо людина продовжує офіційно працювати з хорошою зарплатою, вона не лише набере потрібний стаж, а й заробить за рік значно більше, ніж отримала б у вигляді пенсії. У такому разі докупівля стажу економічно невиправдана.
Також варто пам'ятати, що розмір майбутньої пенсії залежить не тільки від стажу, а й від зарплати, з якої сплачувалися страхові внески.
Перед ухваленням рішення варто звернутися до Пенсійного фонду та уточнити свій страховий стаж, очікуваний розмір пенсії і можливість укладання договору про сплату внесків. Саме ці дані допоможуть визначити найвигідніший варіант у конкретній ситуації.
Нагадаємо, в Україні підняли прожитковий мінімум до 3209 гривень, що на 289 гривень більше, ніж роком раніше. Через це автоматично зросли мінімальні пенсії, а також частина соціальних виплат, прив'язаних до цього показника.
Також ми писали, що звільнення з роботи чи закриття ФОП не змінює статус пенсіонера автоматично. Щоб уникнути втрат у виплатах, про зміну статусу потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що окремі категорії українців під час оформлення пенсії можуть отримати не щомісячну виплату, а одразу суму в розмірі десяти пенсій.
Право на таку допомогу мають працівники освіти, медицини та соцзахисту за наявності спеціального стажу.