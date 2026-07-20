Докупити чи почекати: що вигідніше, якщо до пенсії бракує лише одного року стажу

Скільки коштує один рік страхового стажу

У 2026 році докупити один рік стажу за минулі періоди коштує 45 656 гривень. Цю суму потрібно сплатити одноразово.

Є й інший шлях - продовжити офіційно працювати або добровільно сплачувати єдиний соціальний внесок протягом року. Тоді стаж накопичиться сам, без одноразової витрати понад 45 тисяч гривень.

Чи окупиться докупівля стажу

Припустимо, після оформлення пенсії жінка отримуватиме близько 5 тисяч гривень на місяць. Якщо вона докупить рік стажу, то оформить пенсію вже зараз і почне отримувати:

5 000 гривень на місяць;

60 000 гривень за рік.

Фактично вже за перший рік виплат вона отримає більше, ніж витратила на стаж. Витрати у 45,7 тисячі гривень повернуться приблизно за дев'ять місяців отримання пенсії, а всі наступні виплати підуть "у плюс".

А якщо почекати рік

Якщо жінка не купуватиме стаж і просто зачекає рік, вона збереже 45,7 тисячі гривень, але втратить близько 60 тисяч гривень пенсійних виплат за цей же період.

Тобто потенційна втрата перевищує 14 тисяч гривень, і це без урахування можливих майбутніх індексацій пенсії.

Коли чекати все ж вигідніше

Універсальної відповіді немає. Якщо людина продовжує офіційно працювати з хорошою зарплатою, вона не лише набере потрібний стаж, а й заробить за рік значно більше, ніж отримала б у вигляді пенсії. У такому разі докупівля стажу економічно невиправдана.

Також варто пам'ятати, що розмір майбутньої пенсії залежить не тільки від стажу, а й від зарплати, з якої сплачувалися страхові внески.

Перед ухваленням рішення варто звернутися до Пенсійного фонду та уточнити свій страховий стаж, очікуваний розмір пенсії і можливість укладання договору про сплату внесків. Саме ці дані допоможуть визначити найвигідніший варіант у конкретній ситуації.