Докупить или подождать: что выгоднее, если до пенсии не хватает одного года стажа

Сколько стоит один год страхового стажа

В 2026 году докупить один год стажа за прошлые периоды стоит 45656 гривен. Эту сумму нужно уплатить единовременно.

Есть и другой путь - продолжить официально работать или добровольно уплачивать единый социальный взнос в течение года. Тогда стаж накопится сам, без единовременного расхода более 45 тысяч гривен.

Окупится ли докупка стажа

Предположим, что после оформления пенсии женщина будет получать около 5 тысяч гривен в месяц. Если она докупит год стажа, оформит пенсию уже сейчас и начнет получать:

5000 гривен в месяц;

60 000 гривен в год.

Фактически уже за первый год выплат она получит больше, чем потратила на стаж. Расходы в 45,7 тысяч гривен вернутся примерно за девять месяцев получения пенсии, а все последующие выплаты пойдут "в плюс".

А если подождать год

Если женщина не будет покупать стаж и просто подождет год, она сохранит 45,7 тысяч гривен, но потеряет около 60 тысяч гривен пенсионных выплат за этот же период.

То есть потенциальная потеря превышает 14 тысяч гривен, и это без учета возможных будущих индексаций пенсии.

Когда ждать все же выгоднее

Универсального ответа нет. Если человек продолжает официально работать с хорошей зарплатой, он не только наберет нужный стаж, но и заработает за год гораздо больше, чем получил бы в виде пенсии. В таком случае докупка стажа экономически неоправдана.

Также следует помнить, что размер будущей пенсии зависит не только от стажа, но и от зарплаты, по которой уплачивались страховые взносы.

Перед принятием решения следует обратиться в Пенсионный фонд и уточнить свой страховой стаж, ожидаемый размер пенсии и возможность заключения договора об уплате взносов. Именно эти данные помогут определить наиболее выгодный вариант в конкретной ситуации.