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Без документов и перезагрузки: у Путина назвали ожидания от встречи с Байденом

Автор: РБК-Украина

Первая встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным обойдется без подписания каких-либо документов. Более того, не стоит ждать перезагрузки отношений между странами.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Нет, пока об этом речь не заходила. Пока не планируется", - ответил Песков на вопрос о подготовке двусторонних документов.

Он также призвал не предаваться чрезмерным ожиданиям от первой встречи Путина и Байдена, но исходить из того, что это очень важное событие. При этом Москва не ждет перезагрузки отношений с Вашингтоном.

"Ожидать того, что в ходе одной, первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия вряд ли приходиться. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно", - добавил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден и Путин проведут встречу 16 июня 2021 года в швейцарской Женеве.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден на встрече с Путиным планирует обсудить Украину.

"Президент поднимет вопрос Украины, подчеркнув поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также планирует поднять вопрос Беларуси", - сказала она.

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Новости Украины Владимир ПутинДжозеф Байденвстреча