Без документів і перезавантаження: у Путіна назвали очікування від зустрічі з Байденом

Перша зустріч президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним обійдеться без підписання будь-яких документів. Більш того, не варто чекати перезавантаження відносин між країнами.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".
"Ні, поки про це мова не заходила. Поки не планується", - відповів Пєсков на питання про підготовку двосторонніх документів.
Він також закликав не піддаватися надмірним очікуванням від першої зустрічі Путіна і Байдена, але виходити з того, що це дуже важлива подія. При цьому Москва не чекає перезавантаження відносин з Вашингтоном.
"Очікувати того, що в ході однієї, першої зустрічі вдасться вийти на розуміння з питань глибокої незгоди навряд чи доводиться. Але в той же час і применшувати значення цієї зустрічі теж було б невірно", - додав Пєсков.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден і Путін проведуть зустріч 16 червня 2021 року в швейцарській Женеві.
Як зазначила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, Байден на зустрічі з Путіним планує обговорити Україну.
"Президент підніме питання України, підкресливши підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Він також планує підняти питання Білорусі", - сказала вона.