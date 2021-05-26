Без документів і перезавантаження: у Путіна назвали очікування від зустрічі з Байденом

Перша зустріч президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним обійдеться без підписання будь-яких документів. Більш того, не варто чекати перезавантаження відносин між країнами.

"Ні, поки про це мова не заходила. Поки не планується", - відповів Пєсков на питання про підготовку двосторонніх документів.

Він також закликав не піддаватися надмірним очікуванням від першої зустрічі Путіна і Байдена, але виходити з того, що це дуже важлива подія. При цьому Москва не чекає перезавантаження відносин з Вашингтоном.

"Очікувати того, що в ході однієї, першої зустрічі вдасться вийти на розуміння з питань глибокої незгоди навряд чи доводиться. Але в той же час і применшувати значення цієї зустрічі теж було б невірно", - додав Пєсков.