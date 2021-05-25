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Белый дом считает встречу Байдена и Путина "жизненно важной для интересов США"

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Вашингтон, Вторник 25 мая 2021 20:43
Белый дом считает встречу Байдена и Путина "жизненно важной для интересов США" Фото: Джен Псаки, прес-секретарь Белого дома (flickr.com/whitehouse)
Автор: РБК-Украина

Белый дом считает, что встреча президентов Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина является жизненно важной для интересов США. Встреча двух лидеров должна запланирована на 16 июня в Женеве.

Об этом во время разговора с журналистами заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это жизненно важная составляющая защиты американских интересов, это возможность поднять беспокоящие нас вопросы и, опять же, двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений с правительством России", - заявила она.

При этом Псаки добавила, что Белый дом не рассматривает встречу с президентом РФ как награду.

"Мы не встречаемся с людьми только тогда, когда мы согласны. На самом деле важно встречаться с лидерами, когда у нас есть ряд разногласий, как это происходит с российскими лидерами. Мы не рассматриваем встречу с российским президентом как награду", - подчеркнула она.

Пресс-секретарь Белого дома также заявила об отсутствии предварительных условий для июньского саммита между лидерами двух стран.

"Мы не ожидаем, что все будет решено в конце этой встречи, но мы считаем, что в наших интересах провести эту встречу", - отметила она.

Напомним, Белый дом и Кремль официально объявили о встрече Байдена и Путина. Переговоры двух лидеров пройдут с глазу на глаз 16 июня в Женеве, когда Байден будет находиться в Европе.

Кроме того, на встрече Джо Байден намерен обсудить с Путиным Украину и Беларусь.

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