Белый дом считает встречу Байдена и Путина "жизненно важной для интересов США"

Белый дом считает, что встреча президентов Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина является жизненно важной для интересов США. Встреча двух лидеров должна запланирована на 16 июня в Женеве.

Об этом во время разговора с журналистами заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки .

"Это жизненно важная составляющая защиты американских интересов, это возможность поднять беспокоящие нас вопросы и, опять же, двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений с правительством России", - заявила она.

При этом Псаки добавила, что Белый дом не рассматривает встречу с президентом РФ как награду.

"Мы не встречаемся с людьми только тогда, когда мы согласны. На самом деле важно встречаться с лидерами, когда у нас есть ряд разногласий, как это происходит с российскими лидерами. Мы не рассматриваем встречу с российским президентом как награду", - подчеркнула она.

Пресс-секретарь Белого дома также заявила об отсутствии предварительных условий для июньского саммита между лидерами двух стран.

"Мы не ожидаем, что все будет решено в конце этой встречи, но мы считаем, что в наших интересах провести эту встречу", - отметила она.