Без документів і даних у реєстрах: як українцям виїхати з окупації чи РФ

Головне: Новий експеримент: Кабмін запускає річний проєкт для українців, народжених після 24 серпня 1991 року на ТОТ, який дозволить їм простіше повернутися на підконтрольну Україні територію.

Кабмін запускає річний проєкт для українців, народжених після 24 серпня 1991 року на ТОТ, який дозволить їм простіше повернутися на підконтрольну Україні територію. Посвідчення без реєстрів: Громадяни, які через окупацію залишилися без чинних паспортів, зможуть отримати посвідчення особи на повернення, навіть якщо інформація про них відсутня в держреєстрах.

Громадяни, які через окупацію залишилися без чинних паспортів, зможуть отримати посвідчення особи на повернення, навіть якщо інформація про них відсутня в держреєстрах. Підтвердження через відео: Якщо даних у реєстрах забракне, особу людини зможуть дистанційно підтвердити близькі родичі за допомогою відеозв'язку.

Якщо даних у реєстрах забракне, особу людини зможуть дистанційно підтвердити близькі родичі за допомогою відеозв'язку. Де і як оформити: Документ оформлюватимуть безкоштовно через визначені українські дипустанови за кордоном, зокрема в Грузії, Туреччині, Вірменії, Казахстані тощо.

Документ оформлюватимуть безкоштовно через визначені українські дипустанови за кордоном, зокрема в Грузії, Туреччині, Вірменії, Казахстані тощо. Мета рішення: Полегшити виїзд українців з окупованих територій або РФ через треті країни та створити доступний і зрозумілий механізм повернення додому.

За її словами, уряд запроваджує річний експериментальний проєкт для громадян, які народилися після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованих територіях України.

Новий механізм дасть можливість отримати посвідчення особи на повернення в Україну навіть у випадках, коли інформація про людину відсутня в державних реєстрах.

Як встановлюватимуть особу

Оформлення документа відбуватиметься через визначені закордонні дипломатичні установи України.

Для підтвердження особи насамперед використовуватимуться державні реєстри. Якщо ж цього буде недостатньо, передбачено можливість підтвердження даних близькими родичами. Зокрема, це можна буде зробити дистанційно через відеозв'язок.

У Кабміні пояснюють, що рішення стосується людей, які через окупацію залишилися без чинних українських документів і фактично втратили можливість легально повернутися до України.

Де можна буде оформити документ

Посвідчення на повернення видаватимуть безкоштовно через визначені українські дипломатичні установи за кордоном. Зокрема, така можливість буде доступна в Туреччині, Грузії, Вірменії, Казахстані та інших країнах.

Для дітей віком до 16 років звернення зможуть подавати батьки або законні представники.

Для чого запроваджують новий механізм

За словами Свириденко, новий порядок має допомогти громадянам, які перебувають на окупованих територіях або в Росії, виїхати та повернутися на підконтрольну Україні територію.

"На практиці це означає, що більше наших громадян зможуть виїхати з окупації або з території Росії та повернутися на підконтрольну Україні територію", - наголосила прем'єр-міністерка.

Вона додала, що держава створює зрозумілий і доступний механізм повернення, який працюватиме навіть у складних життєвих обставинах.

"Кожен громадянин має знати: держава працює над тим, щоб шлях додому залишався відкритим", - підсумувала Свириденко.