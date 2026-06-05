Без документів і даних у реєстрах: як українцям виїхати з окупації чи РФ

Українці, які народилися на тимчасово окупованих територіях і не мають чинних документів, зможуть простіше повернутися на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.
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За її словами, уряд запроваджує річний експериментальний проєкт для громадян, які народилися після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованих територіях України.
Новий механізм дасть можливість отримати посвідчення особи на повернення в Україну навіть у випадках, коли інформація про людину відсутня в державних реєстрах.
Оформлення документа відбуватиметься через визначені закордонні дипломатичні установи України.
Для підтвердження особи насамперед використовуватимуться державні реєстри. Якщо ж цього буде недостатньо, передбачено можливість підтвердження даних близькими родичами. Зокрема, це можна буде зробити дистанційно через відеозв'язок.
У Кабміні пояснюють, що рішення стосується людей, які через окупацію залишилися без чинних українських документів і фактично втратили можливість легально повернутися до України.
Посвідчення на повернення видаватимуть безкоштовно через визначені українські дипломатичні установи за кордоном. Зокрема, така можливість буде доступна в Туреччині, Грузії, Вірменії, Казахстані та інших країнах.
Для дітей віком до 16 років звернення зможуть подавати батьки або законні представники.
За словами Свириденко, новий порядок має допомогти громадянам, які перебувають на окупованих територіях або в Росії, виїхати та повернутися на підконтрольну Україні територію.
"На практиці це означає, що більше наших громадян зможуть виїхати з окупації або з території Росії та повернутися на підконтрольну Україні територію", - наголосила прем'єр-міністерка.
Вона додала, що держава створює зрозумілий і доступний механізм повернення, який працюватиме навіть у складних життєвих обставинах.
"Кожен громадянин має знати: держава працює над тим, щоб шлях додому залишався відкритим", - підсумувала Свириденко.
Раніше РБК-Україна писало про пільгові умови вступу до українських вишів для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. Зокрема, частина вступників може вступати без НМТ за результатами співбесіди, отримати бюджетне місце за спеціальною квотою, безкоштовне проживання, соціальну підтримку та одноразову виплату 50 тисяч гривень. Також для молоді з ТОТ діє допомога з виїздом та супровід під час вступної кампанії.
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