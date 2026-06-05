Без документов и данных в реестрах: как украинцам выехать из оккупации или РФ

Главное: Новый эксперимент: Кабмин запускает годовой проект для украинцев, рожденных после 24 августа 1991 года на ВОТ, который позволит им проще вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Кабмин запускает годовой проект для украинцев, рожденных после 24 августа 1991 года на ВОТ, который позволит им проще вернуться на подконтрольную Украине территорию. Удостоверение без реестров: Граждане, которые из-за оккупации остались без действующих паспортов, смогут получить удостоверение личности на возвращение, даже если информация о них отсутствует в госреестрах.

Граждане, которые из-за оккупации остались без действующих паспортов, смогут получить удостоверение личности на возвращение, даже если информация о них отсутствует в госреестрах. Подтверждение через видео: Если данных в реестрах не хватит, личность человека смогут дистанционно подтвердить близкие родственники с помощью видеосвязи.

Если данных в реестрах не хватит, личность человека смогут дистанционно подтвердить близкие родственники с помощью видеосвязи. Где и как оформить: Документ будут оформлять бесплатно через определенные украинские диппредставительства за рубежом, в частности в Грузии, Турции, Армении, Казахстане и др.

Документ будут оформлять бесплатно через определенные украинские диппредставительства за рубежом, в частности в Грузии, Турции, Армении, Казахстане и др. Цель решения: Облегчить выезд украинцев с оккупированных территорий или РФ через третьи страны и создать доступный и понятный механизм возвращения домой.

По ее словам, правительство вводит годовой экспериментальный проект для граждан, родившихся после 24 августа 1991 года на временно оккупированных территориях Украины.

Новый механизм даст возможность получить удостоверение личности на возвращение в Украину даже в случаях, когда информация о человеке отсутствует в государственных реестрах.

Как будут устанавливать личность

Оформление документа будет происходить через определенные зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Для подтверждения личности прежде всего будут использоваться государственные реестры. Если же этого будет недостаточно, предусмотрена возможность подтверждения данных близкими родственниками. В частности, это можно будет сделать дистанционно через видеосвязь.

В Кабмине объясняют, что решение касается людей, которые из-за оккупации остались без действующих украинских документов и фактически потеряли возможность легально вернуться в Украину.

Где можно будет оформить документ

Удостоверение на возвращение будут выдавать бесплатно через определенные украинские дипломатические учреждения за рубежом. В частности, такая возможность будет доступна в Турции, Грузии, Армении, Казахстане и других странах.

Для детей в возрасте до 16 лет обращение смогут подавать родители или законные представители.

Для чего вводят новый механизм

По словам Свириденко, новый порядок должен помочь гражданам, которые находятся на оккупированных территориях или в России, выехать и вернуться на подконтрольную Украине территорию.

"На практике это означает, что больше наших граждан смогут выехать из оккупации или с территории России и вернуться на подконтрольную Украине территорию", - подчеркнула премьер-министр.

Она добавила, что государство создает понятный и доступный механизм возвращения, который будет работать даже в сложных жизненных обстоятельствах.

"Каждый гражданин должен знать: государство работает над тем, чтобы путь домой оставался открытым", - подытожила Свириденко.