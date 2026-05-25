В документи українців пропонують повернути графу "національність": деталі

Українці звернулись до уряду із проханням повернути в паспорти й свідоцтва про народження графу "національність". Пропозиція стосується не лише паперових бланків, але й цифрових документів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію, опубліковану на порталі КМУ.
У середу, 20 травня, на порталі електронних петицій до Кабінету міністрів з'явилась пропозиція повернути графу "національність":
Із цим питанням автор петиції №41/009939-26еп Богдан Володимирович Вольський звернувся до прем'єр-міністра України, членів уряду, а також до голови і депутатів Верховної Ради.
"Ми, громадяни України, які підписали цю петицію, звертаємося до Вас із проханням розглянути питання щодо відновлення графи "національність" (етнічне походження) у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство", - йдеться у документі.
Станом на 12:00 понеділка, 25 травня, під петицією зібрано лише 47 підписів (із 25 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишилось 87 днів.
В обґрунтування такої пропозиції автор петиції зауважив: "Відсутність офіційного фіксування національності ускладнює реалізацію права громадян на національну самоідентифікацію".
У документі зазначається, що "в умовах сучасних геополітичних викликів та боротьби за українську державність, чітке визначення та фіксація своєї національної приналежності є важливим елементом збереження":
Інша причина - "міжнародний досвід і правові колізії".
"Багато громадян України стикаються з юридичними труднощами за кордоном (наприклад, під час підтвердження свого етнічного походження, оформлення документів у консульських установах або дослідження родоводу в державних архівах), оскільки сучасні українські документи не містять відомостей про національність батьків чи самої особи", - розповів автор петиції.
Водночас, за його словами, "у багатьох країнах світу такий інструмент самоідентифікації існує на загальнодержавному рівні".
Повідомляється також, що ця пропозиція ґрунтується на принципі добровільності.
"Ми пропонуємо, щоб внесення відомостей про національність відбувалося виключно за добровільним бажанням громадянина (або батьків дитини при отриманні свідоцтва про народження)", - наголошується в документі.
Уточнюється, що це "повністю відповідає":
Враховуючи вищевикладене, автор петиції та її підписанти просять Кабмін:
"Збереження та офіційне визнання нашої національної ідентичності - це крок до зміцнення української держави та поваги до кожного її громадянина", - підсумував автор петиції.
