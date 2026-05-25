В документи українців пропонують повернути графу "національність": деталі

Головне: Нова ініціатива : на сайті Кабміну зареєстрували петицію з проханням відновити графу "національність" в офіційних документах українців.

: на сайті Кабміну зареєстрували петицію з проханням відновити графу "національність" в офіційних документах українців. ⁠ Що зміниться : відомості про етнічне походження пропонують повернути у свідоцтва про народження, паперові паспорти, ID-картки та цифровий застосунок "Дія".

: відомості про етнічне походження пропонують повернути у свідоцтва про народження, паперові паспорти, ID-картки та цифровий застосунок "Дія". ⁠ Головний принцип : внесення графи "національність" має бути повністю добровільним - лише за бажанням самого громадянина чи батьків дитини.

: внесення графи "національність" має бути повністю добровільним - лише за бажанням самого громадянина чи батьків дитини. ⁠Навіщо це потрібно: автор ініціативи вважає, що це допоможе національній самоідентифікації та вирішить певні юридичні проблеми українців за кордоном.

Хто і коли зареєстрував цю петицію

У середу, 20 травня, на порталі електронних петицій до Кабінету міністрів з'явилась пропозиція повернути графу "національність":

у свідоцтва про народження;

у паспорт громадянина України (у формі книжечки або як додаткового текстового поля чи електронного тегу в ID-картці та застосунку "Дія").

Із цим питанням автор петиції №41/009939-26еп Богдан Володимирович Вольський звернувся до прем'єр-міністра України, членів уряду, а також до голови і депутатів Верховної Ради.

"Ми, громадяни України, які підписали цю петицію, звертаємося до Вас із проханням розглянути питання щодо відновлення графи "національність" (етнічне походження) у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство", - йдеться у документі.

Петиція щодо повернення графи "національність" в документи (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

Станом на 12:00 понеділка, 25 травня, під петицією зібрано лише 47 підписів (із 25 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишилось 87 днів.

Чому графу "національність" пропонують повернути

В обґрунтування такої пропозиції автор петиції зауважив: "Відсутність офіційного фіксування національності ускладнює реалізацію права громадян на національну самоідентифікацію".

У документі зазначається, що "в умовах сучасних геополітичних викликів та боротьби за українську державність, чітке визначення та фіксація своєї національної приналежності є важливим елементом збереження":

історичної пам'яті;

національної безпеки;

культурної спадщини.

Інша причина - "міжнародний досвід і правові колізії".

"Багато громадян України стикаються з юридичними труднощами за кордоном (наприклад, під час підтвердження свого етнічного походження, оформлення документів у консульських установах або дослідження родоводу в державних архівах), оскільки сучасні українські документи не містять відомостей про національність батьків чи самої особи", - розповів автор петиції.

Водночас, за його словами, "у багатьох країнах світу такий інструмент самоідентифікації існує на загальнодержавному рівні".

Повідомляється також, що ця пропозиція ґрунтується на принципі добровільності.

"Ми пропонуємо, щоб внесення відомостей про національність відбувалося виключно за добровільним бажанням громадянина (або батьків дитини при отриманні свідоцтва про народження)", - наголошується в документі.

Уточнюється, що це "повністю відповідає":

європейським демократичним стандартам;

принципам свободи вибору.

Про що саме підписанти петиції просять КМУ

Враховуючи вищевикладене, автор петиції та її підписанти просять Кабмін:

розробити та внести зміни до відповідних постанов КМУ (які регламентують зразки та описи бланків паспорта громадянина України та свідоцтва про народження), передбачивши в них відновлення графи "національність";

забезпечити технічну можливість відображення інформації про національну приналежність (за бажанням особи) в електронному паспорті у мобільному застосунку "Дія";

встановити, що внесення відомостей про національність (етнічне походження) до зазначених документів здійснюється виключно на добровільній основі - за заявою громадянина України (або батьків/усиновлювачів у випадку оформлення свідоцтва про народження дитини).

"Збереження та офіційне визнання нашої національної ідентичності - це крок до зміцнення української держави та поваги до кожного її громадянина", - підсумував автор петиції.