В документы украинцев предлагают вернуть графу "национальность": детали

Украинцы обратились к правительству с просьбой вернуть в паспорта и свидетельства о рождении графу "национальность". Предложение касается не только бумажных бланков, но и цифровых документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию, опубликованную на портале КМУ.
Главное:
В среду, 20 мая, на портале электронных петиций к Кабинету министров появилось предложение вернуть графу "национальность":
С этим вопросом автор петиции №41/009939-26еп Богдан Владимирович Вольский обратился к премьер-министру Украины, членам правительства, а также к главе и депутатам Верховной Рады.
"Мы, граждане Украины, которые подписали эту петицию, обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о восстановлении графы "национальность" (этническое происхождение) в документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство", - говорится в документе.
По состоянию на 12:00 понедельника, 25 мая, под петицией собрано лишь 47 подписей (из 25 000 необходимых). При этом до конца сбора подписей осталось 87 дней.
В обоснование такого предложения автор петиции отметил: "Отсутствие официального фиксирования национальности затрудняет реализацию права граждан на национальную самоидентификацию".
В документе отмечается, что "в условиях современных геополитических вызовов и борьбы за украинскую государственность, четкое определение и фиксация своей национальной принадлежности является важным элементом сохранения":
Другая причина - "международный опыт и правовые коллизии".
"Многие граждане Украины сталкиваются с юридическими трудностями за границей (например, при подтверждении своего этнического происхождения, оформлении документов в консульских учреждениях или исследования родословной в государственных архивах), поскольку современные украинские документы не содержат сведений о национальности родителей или самого человека", - рассказал автор петиции.
В то же время, по его словам, "во многих странах мира такой инструмент самоидентификации существует на общегосударственном уровне".
Сообщается также, что это предложение основывается на принципе добровольности.
"Мы предлагаем, чтобы внесение сведений о национальности происходило исключительно по добровольному желанию гражданина (или родителей ребенка при получении свидетельства о рождении)", - подчеркивается в документе.
Уточняется, что это "полностью соответствует":
Учитывая вышеизложенное, автор петиции и ее подписанты просят Кабмин:
"Сохранение и официальное признание нашей национальной идентичности - это шаг к укреплению украинского государства и уважения к каждому его гражданину", - подытожил автор петиции.
Напомним, ранее мы рассказывали, как родителям получить первые документы новорожденного "в несколько кликов" (без очередей и бумаг).
Кроме того, мы объясняли, в каком возрасте нужно впервые оформлять ребенку паспорт гражданина Украины - как это сделать и нужно ли платить за такую услугу.
Читайте также, когда обязательно нужно сменить свидетельство о рождении времен СССР (и как именно это сделать).