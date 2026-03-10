UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Документи під грифом "секретно": ГУР дізналося, скільки росіян насправді загинуло у війні в Україні

16:53 10.03.2026 Вт
2 хв
ГУР розкрило цифру, яку Москва ховає за сімома замками
aimg Валерія Поліщук
Ілюстративне фото: скільки росіян насправді загинуло у війні в Україні (Getty Images)

Українська розвідка здобула закриті документи РФ, згідно з якими безповоротні втрати російської армії перевищили 1,3 мільйона осіб. При цьому частка загиблих у структурі втрат значно зросла.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника ГУР Олега Іващенка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови держави.

Читайте також: Росія нарощує армію до рекордних цифр: Путін підписав новий указ

Рекордні втрати РФ

Згідно з внутрішніми офіційними звітами РФ, які опинилися у розпорядженні ГУР, рівень безповоротних втрат агресора (убиті та важкопоранені) становить 1 мільйон 315 тисяч осіб.

"Маємо підстави вважати, що дані про цей рівень втрат є заниженими", - заявив президент.

Особливу увагу в доповіді приділили зміні співвідношення між загиблими та пораненими. Наразі зі 100% російських втрат 62% становлять убиті, і лише 38% - поранені.

Розрахунок Кремля на Близький Схід

За даними розвідки, Росія планує скористатися загостренням навколо Ірану та можливим затягуванням військової операції США в регіоні. Кремль розраховує, що війна на Близькому Сході послабить увагу світу до України.

Основними цілями РФ наразі є:

  • вихід з-під санкцій та повне скасування обмежень на енергоносії;
  • отримання надприбутків через коливання цін на нафту і газ;
  • посилення військової співпраці з Північною Кореєю.

Зеленський доручив розвідці активізувати роботу щодо моніторингу російського воєнного виробництва.

"Маємо і надалі обмежувати потенціал російської агресії, незважаючи на геополітичні виклики у світі", - заявив президент.

Раніше повідомлялося, що в українському полоні найбільша кількість російських окупантів від початку війни.

