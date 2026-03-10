Документи під грифом "секретно": ГУР дізналося, скільки росіян насправді загинуло у війні в Україні

Українська розвідка здобула закриті документи РФ, згідно з якими безповоротні втрати російської армії перевищили 1,3 мільйона осіб. При цьому частка загиблих у структурі втрат значно зросла.
Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника ГУР Олега Іващенка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови держави.
Згідно з внутрішніми офіційними звітами РФ, які опинилися у розпорядженні ГУР, рівень безповоротних втрат агресора (убиті та важкопоранені) становить 1 мільйон 315 тисяч осіб.
"Маємо підстави вважати, що дані про цей рівень втрат є заниженими", - заявив президент.
Особливу увагу в доповіді приділили зміні співвідношення між загиблими та пораненими. Наразі зі 100% російських втрат 62% становлять убиті, і лише 38% - поранені.
За даними розвідки, Росія планує скористатися загостренням навколо Ірану та можливим затягуванням військової операції США в регіоні. Кремль розраховує, що війна на Близькому Сході послабить увагу світу до України.
Основними цілями РФ наразі є:
Зеленський доручив розвідці активізувати роботу щодо моніторингу російського воєнного виробництва.
"Маємо і надалі обмежувати потенціал російської агресії, незважаючи на геополітичні виклики у світі", - заявив президент.
Раніше повідомлялося, що в українському полоні найбільша кількість російських окупантів від початку війни.