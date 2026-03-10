RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Документы под грифом "секретно": ГУР узнало, сколько россиян на самом деле погибло в войне в Украине

16:53 10.03.2026 Вт
2 мин
ГУР раскрыло цифру, которую Москва прячет за семью замками
aimg Валерия Полищук
Иллюстративное фото: сколько россиян на самом деле погибло в войне в Украине (Getty Images)

Украинская разведка получила закрытые документы РФ, согласно которым безвозвратные потери российской армии превысили 1,3 миллиона человек. При этом доля погибших в структуре потерь значительно возросла.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Читайте также: Россия наращивает армию до рекордных цифр: Путин подписал новый указ

Рекордные потери РФ

Согласно внутренним официальным отчетам РФ, которые оказались в распоряжении ГУР, уровень безвозвратных потерь агрессора (убитые и тяжелораненые) составляет 1 миллион 315 тысяч человек.

"Есть основания полагать, что данные об этом уровне потерь являются заниженными", - заявил президент.

Особое внимание в докладе уделили изменению соотношения между погибшими и ранеными. Сейчас из 100% российских потерь 62% составляют убитые, и только 38% - раненые.

Расчет Кремля на Ближний Восток

По данным разведки, Россия планирует воспользоваться обострением вокруг Ирана и возможным затягиванием военной операции США в регионе. Кремль рассчитывает, что война на Ближнем Востоке ослабит внимание мира к Украине.

Основными целями РФ сейчас являются:

  • выход из-под санкций и полная отмена ограничений на энергоносители;
  • получение сверхприбылей из-за колебания цен на нефть и газ;
  • усиление военного сотрудничества с Северной Кореей.

Зеленский поручил разведке активизировать работу по мониторингу российского военного производства.

"Должны и в дальнейшем ограничивать потенциал российской агрессии, несмотря на геополитические вызовы в мире", - заявил президент.

Ранее сообщалось, что в украинском плену наибольшее количество российских оккупантов с начала войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияГУРВойна России против Украины