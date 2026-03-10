Документы под грифом "секретно": ГУР узнало, сколько россиян на самом деле погибло в войне в Украине

Рекордные потери РФ

Согласно внутренним официальным отчетам РФ, которые оказались в распоряжении ГУР, уровень безвозвратных потерь агрессора (убитые и тяжелораненые) составляет 1 миллион 315 тысяч человек.

"Есть основания полагать, что данные об этом уровне потерь являются заниженными", - заявил президент.

Особое внимание в докладе уделили изменению соотношения между погибшими и ранеными. Сейчас из 100% российских потерь 62% составляют убитые, и только 38% - раненые.

Расчет Кремля на Ближний Восток

По данным разведки, Россия планирует воспользоваться обострением вокруг Ирана и возможным затягиванием военной операции США в регионе. Кремль рассчитывает, что война на Ближнем Востоке ослабит внимание мира к Украине.

Основными целями РФ сейчас являются:

выход из-под санкций и полная отмена ограничений на энергоносители;

получение сверхприбылей из-за колебания цен на нефть и газ;

усиление военного сотрудничества с Северной Кореей.

Зеленский поручил разведке активизировать работу по мониторингу российского военного производства.

"Должны и в дальнейшем ограничивать потенциал российской агрессии, несмотря на геополитические вызовы в мире", - заявил президент.