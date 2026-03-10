ua en ru
Вт, 10 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Документи під грифом "секретно": ГУР дізналося, скільки росіян насправді загинуло у війні в Україні

16:53 10.03.2026 Вт
2 хв
ГУР розкрило цифру, яку Москва ховає за сімома замками
aimg Валерія Поліщук
Документи під грифом "секретно": ГУР дізналося, скільки росіян насправді загинуло у війні в Україні Ілюстративне фото: скільки росіян насправді загинуло у війні в Україні (Getty Images)

Українська розвідка здобула закриті документи РФ, згідно з якими безповоротні втрати російської армії перевищили 1,3 мільйона осіб. При цьому частка загиблих у структурі втрат значно зросла.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника ГУР Олега Іващенка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови держави.

Читайте також: Росія нарощує армію до рекордних цифр: Путін підписав новий указ

Рекордні втрати РФ

Згідно з внутрішніми офіційними звітами РФ, які опинилися у розпорядженні ГУР, рівень безповоротних втрат агресора (убиті та важкопоранені) становить 1 мільйон 315 тисяч осіб.

"Маємо підстави вважати, що дані про цей рівень втрат є заниженими", - заявив президент.

Особливу увагу в доповіді приділили зміні співвідношення між загиблими та пораненими. Наразі зі 100% російських втрат 62% становлять убиті, і лише 38% - поранені.

Розрахунок Кремля на Близький Схід

За даними розвідки, Росія планує скористатися загостренням навколо Ірану та можливим затягуванням військової операції США в регіоні. Кремль розраховує, що війна на Близькому Сході послабить увагу світу до України.

Основними цілями РФ наразі є:

  • вихід з-під санкцій та повне скасування обмежень на енергоносії;
  • отримання надприбутків через коливання цін на нафту і газ;
  • посилення військової співпраці з Північною Кореєю.

Зеленський доручив розвідці активізувати роботу щодо моніторингу російського воєнного виробництва.

"Маємо і надалі обмежувати потенціал російської агресії, незважаючи на геополітичні виклики у світі", - заявив президент.

Раніше повідомлялося, що в українському полоні найбільша кількість російських окупантів від початку війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація ГУР Війна Росії проти України
Новини
Трамп хвалиться реакцією Путіна на розмову, а в Пентагоні побачили шанс на мир в Україні
Трамп хвалиться реакцією Путіна на розмову, а в Пентагоні побачили шанс на мир в Україні
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком