Доки гальмується підтримка від партнерів, треба збільшувати власні можливості, - Зеленський

На Конгресі місцевих та регіональних влад президент заявив, що одним з головних викликів для країни зараз є ситуація з допомогою партнерів.

"На жаль, частина підтримки гальмується, Треба робити все, щоб збільшувати наші власні можливості тут, наші можливості в Україні", - сказав він.

Водночас Зеленський наголосив, що нині не можна втрачати час, а навпаки необхідно зосередитись на зміцненні країни.

"Не втрачати наш час, зміцнювати країну. Водночас максимально комунікувати на всіх рівнях, з нашими партнерами зокрема, і між громадами - щоб увага світу і підтримка зберігалася", - заявив глава держави.