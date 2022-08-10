Есть доказательства. Украина в ОБСЕ заявила о спланированном убийстве пленных в Еленовке

"Доказательств того, что произошло в Еленовке, достаточно, чтобы считать, что это было заранее спланированное массовое убийство тех, кто находился под защитой международного права", - подчеркнул Цымбалюк.

По его словам, спутниковые снимки демонстрируют, что во время трагедии на территории колонии в Еленовке было повреждено только одно здание, куда были перед атакой переведены украинские пленные. Анализ фото указывает на термобарический взрыв внутри здания.

"Массовое убийство украинских военнопленных в исправительной колонии в оккупированной Еленовке, а также обнародованные видео, демонстрирующие ужасные случаи пыток, физических издевательств, бесчеловечного обращения и умышленного убийства украинских военнопленных, ярко свидетельствуют о том, что Россия не знает границ в своей жестокости и варварстве", - отметил постпред при международных организациях.