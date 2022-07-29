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Должна была приехать комиссия из Москвы. В ГУР назвали причину теракта в Еленовской колонии

Новина українською →
Украина, Пятница 29 июля 2022 17:55
Должна была приехать комиссия из Москвы. В ГУР назвали причину теракта в Еленовской колонии Фото: в ГУР назвали причину теракта в Еленовской колонии (twitter.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Главная цель теракта в Еленовской колонии - сокрытие фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

По данным украинской разведки, 1 августа в Еленовскую колонию должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных.

Поскольку реальное состояние здания и условия содержания в ней пленных не отвечали требованиям российского руководства, "проблему" было решено путем уничтожения помещения, вместе с размещенными в нем украинцами.

Еще одна цель осуществленной провокации - увеличение социального напряжения в Украине. Учитывая большой общественный интерес к судьбе воинов "Азовстали", по мнению авторов сценария совершенного теракта, смерть защитников должна привести к росту социальной напряженности в Украине.

Как сообщили в ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников.

"Подчеркиваем, что взрывы в Еленовке, которые привели к гибели украинских защитников - сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта", - говорится в сообщении разведки.

По имеющейся информации ГУР, он совершен руками наемников из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личной команде номинального владельца указанного ПГК - Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством Министерства обороны РФ.

"С целью выяснения реальных обстоятельств теракта и недопущения повторения подобного в будущем, призываю все международные институции выразить жесткую позицию в отношении событий в Еленовке. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, которое является одним из гарантов безопасности и надлежащего содержания украинских военнопленных, должно дать надлежащую оценку событиям и приложить усилия для выяснения реальных обстоятельств и причин убийства украинских защитников", - подчеркнул глава ГУР Кирилл Буданов.

Он добавил, что Украина требует немедленного допуска представителей на место событий для изучения ситуации и контроль условий содержания пленных украинских защитников.

Напомним, глава ОП Украины Андрей Ермак назвал терактом убийство украинских военнопленных в Еленовской колонии.

СБУ обнародовала телефонный разговор, которая доказывает прямую причастность российской армии к теракту в Еленевке.

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