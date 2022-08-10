RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Є докази. Україна в ОБСЄ заявила про сплановане вбивство полонених в Оленівці

Фото: Україна в ОБСЄ заявила про сплановане вбивство полонених у Оленівці (twitter.com/freeradioUA)
Автор: Іван Носальський

В України є достатня кількість доказів того, що масове вбивство військовополонених в Оленівці було заздалегідь сплановано Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка, яке наводить "Укрінформ".

"Доказів того, що сталося в Оленівці, достатньо, щоб вважати, що це було заздалегідь сплановане масове вбивство тих, хто перебував під захистом міжнародного права", - підкреслив Цимбалюк.

За його словами, супутникові знімки демонструють, що під час трагедії на території колонії в Оленівці було пошкоджено тільки одну будівлю, куди були перед атакою переведені українські полонені. Аналіз фото вказує на термобаричний вибух всередині будівлі.

"Масове вбивство українських військовополонених у виправній колонії в окупованій Погоди, а також оприлюднені відео, що демонструють жахливі випадки тортур, фізичних катувань, нелюдського поводження та умисного вбивства українських військовополонених, яскраво свідчать про те, що Росія не знає меж у своїй жорстокості і варварстві", - зазначив постпред при міжнародних організаціях.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що в Оленівці росіяни організували теракт, під час якого загинули близько 50 українських військовополонених.

Пізніше в ГУР заявили, що головною метою теракту в Оленівській колонії було приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄЕленовкаПленныйВійна Росії проти України