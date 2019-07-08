Доказательств против NewsOne достаточно для введения санкций, - ГПУ

Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура получили достаточно доказательств для того, чтобы против украинского телеканала NewsOne были применены санкции. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

Как отметил генпрокурор, конечным владельцем NewsOne и российского "Промсвязьбанка" является одно и то же физическое лицо. В свою очередь "Промсвязьбанк" является уполномоченным банком "для финансирования и обслуживания государственного оборонного заказа страны - агрессора", добавил он.

Луценко отметил, что "эта информация является окончательной для созыва СНБОУ и введения санкций против связанного с терроризмом телеканала".

"Санкции в частности предусматривают аннулирование лицензий, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования", - рассказал генпрокурор.

Напомним, телеканал NewsOne планировал провести 12 июля телемост с Российской Федерацией. На канале объясняли такие намерения "важностью диалога между народами Украины и России". Однако 8 июля телеканал NewsOne отменил телемост с Россией. На канале заявили, что отменили телемост в связи с "прямыми угрозами физической расправы в отношении журналистов и их близких".

В связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским каналом ГПУ зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены против Украины и вызвала сотрудников на допрос.