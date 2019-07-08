Доказів проти NewsOne достатньо для введення санкцій, - ГПУ

Служба безпеки України та Генеральна прокуратура отрималb достатньо доказів для того, щоб проти українського телеканалу NewsOne були застосовані санкції. Про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив генпрокурор, кінцевим власником NewsOne та російського "Промсвязьбанку" є одна і та ж фізична особа. У свою чергу "Промсвязьбанк" є уповноваженим банком "для фінансування та обслуговування державного оборонного замовлення країни- агресора", додав він.

Луценко наголосив, що "ця інформація є остаточною для скликання РНБОУ і введення санкцій проти пов‘язаного з тероризмом телеканалу".

"Санкції зокрема передбачають анулювання ліцензій, заборону користування радіочастотним ресурсом України і припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування", - розповів генпрокурор.

Нагадаємо, телеканал NewsOne планував провести 12 липня телеміст з Російською Федерацією. На каналі пояснювали такі наміри "важливістю діалогу між народами України і Росії". Однак 8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст з Росією. На каналі заявили, що скасували телеміст через "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".

У зв'язку з намірами телеканалу NewsOne провести телеміст з російським каналом ГПУ зареєструвала провадження про замах на вчинення державної зради проти України і викликала співробітників на допит.