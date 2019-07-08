ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нацрада призвала воздержаться от ретрансляции каналов, которые находятся под санкциями

Новости » Политика    08.07.2019 - 14:44
Нацрада призвала воздержаться от ретрансляции каналов, которые находятся под санкциями
Фото: телевизионный пульт (GettyImages)

Решение о санкциях против российских каналов принимал СНБО

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвал украинские телеканалы воздержаться от ретрансляции иностранных вещателей, к которым на государственном уровне были применены санкции. Об этом говорится в заявлении Нацрады, размещенной в Facebook.

Таким образом в Нацраде отреагировали на информацию о том, что украинский телеканал 12 июля планирует провести телемост с одним из российских телеканалов, а в анонсе фигурируют сотрудники телеканала NewsOne и российские ведущие.

"Национальный совет отмечает, что решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 02.05.2018 к ряду российских пропагандистских телеканалов были применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в заявлении.

Кроме того, решениями Национального совета была ограничена ретрансляция на территории Украины около 80 российских телеканалов.

"Регулятор предостерегает отечественных лицензиатов - как телеканалы, так и провайдеров программной услуги - воздержаться от ретрансляции сигнала и передач иностранных вещателей, в отношении которых на государственном уровне были применены ограничительные санкции", - подчеркнули в Нацраде.

Завтра, 9 июля, в связи со сложившейся ситуацией, Национальный совет проведет внеочередное заседание в 11:00.

Нацрада призвала воздержаться от ретрансляции каналов, которые находятся под санкциями

Напомним, телеканал NewsOne планировал провести 12 июля телемост с Российской Федерацией. На канале объясняли такие намерения "важностью диалога между народами Украины и России".

Однако 8 июля телеканал NewsOne отменил телемост с Россией. На канале заявили, что отменили телемост в связи с "прямыми угрозами физической расправы в отношении журналистов и их близких".

"Рустави 2" возобновил вещание после мата в адрес Путина Нацрада может запретить проведение телемостов с РФ, - комитет ВР
Новости Украины Нацрадаагентствотелеканалы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь