Нацрада призвала воздержаться от ретрансляции каналов, которые находятся под санкциями

Фото: телевизионный пульт (GettyImages)

Решение о санкциях против российских каналов принимал СНБО

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвал украинские телеканалы воздержаться от ретрансляции иностранных вещателей, к которым на государственном уровне были применены санкции. Об этом говорится в заявлении Нацрады, размещенной в Facebook.

Таким образом в Нацраде отреагировали на информацию о том, что украинский телеканал 12 июля планирует провести телемост с одним из российских телеканалов, а в анонсе фигурируют сотрудники телеканала NewsOne и российские ведущие.

"Национальный совет отмечает, что решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 02.05.2018 к ряду российских пропагандистских телеканалов были применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в заявлении.

Кроме того, решениями Национального совета была ограничена ретрансляция на территории Украины около 80 российских телеканалов.

"Регулятор предостерегает отечественных лицензиатов - как телеканалы, так и провайдеров программной услуги - воздержаться от ретрансляции сигнала и передач иностранных вещателей, в отношении которых на государственном уровне были применены ограничительные санкции", - подчеркнули в Нацраде.

Завтра, 9 июля, в связи со сложившейся ситуацией, Национальный совет проведет внеочередное заседание в 11:00.

Напомним, телеканал NewsOne планировал провести 12 июля телемост с Российской Федерацией. На канале объясняли такие намерения "важностью диалога между народами Украины и России".

Однако 8 июля телеканал NewsOne отменил телемост с Россией. На канале заявили, что отменили телемост в связи с "прямыми угрозами физической расправы в отношении журналистов и их близких".