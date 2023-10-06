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Доходи та зайнятість українців зростають: у НБУ назвали причини

Фото: доходи українців повільно зростають (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пожвавлення економічної активності в Україні супроводжується збільшенням попиту на робочу силу, що зумовлює поступове поліпшення зайнятості та доходів домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (жовтень 2023 року).

Доходи населення

Як зазначається в огляді, доходи населення стримано зростають, підтримані соціальними виплатами та виплатами військовослужбовцям, а також відновленням економічної активності, що у свою чергу зумовлює і поступове відновлення зростання зарплат у приватному секторі

"Утім, загалом фінансовий стан домогосподарств досі складний: згідно з вересневим опитуванням "Рейтинг", понад половина (60%) опитаних вважали, що їхнє економічне становище погіршилось за останній рік, лише 4% заявили про поліпшення", - зазначили в НБУ.

Ринок праці

За даними НБУ. кількість вакансій надалі зростала як через сезонність, так і пожвавлення економіки. Водночас кількість резюме знижувалася, що може відображати:

  • поступове відновлення зайнятості українців (за оцінкою опитування "Рейтинг", серед людей, що мали роботу до повномасштабного вторгнення, частка тих, хто не працює, знизилась до 25%);
  • обмежену пропозицію робочої сили, зокрема через міграцію та мобілізацію.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прогнозує, що зростання реальної (з урахуванням інфляції) зарплати у 2003 році становитиме 6,0%.

Уряд України прогнозує зменшення рівня безробіття до 13,4% у 2024 році з 18,8% у 2023 році.

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