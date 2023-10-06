Доходы и занятость украинцев растут: в НБУ назвали причины

Оживление экономической активности в Украине сопровождается увеличением спроса на рабочую силу, что приводит к постепенному улучшению занятости и доходов домохозяйств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозор НБУ (октябрь 2023 года).
Как отмечается в обзоре, доходы населения сдержанно растут, поддержанные социальными выплатами и выплатами военнослужащим, а также восстановлением экономической активности, что в свою очередь вызывает и постепенное возобновление роста зарплат в частном секторе.
"Впрочем, финансовое состояние домохозяйств до сих пор сложное: согласно сентябрьскому опросу "Рейтинг", более половины (60%) опрошенных считали, что их экономическое положение ухудшилось за последний год, лишь 4% заявили об улучшении", - отмечают в НБУ.
По данным НБУ, количество вакансий по-прежнему росло как из-за сезонности, так и оживления экономики. В то же время количество резюме снижалось, что может отражать:
Напомним, Кабинет министров прогнозирует , что рост реальной (с учетом инфляции) зарплаты в 2003 году составит 6,0%.
Правительство прогнозирует уменьшение уровня безработицы до 13,4% в 2024 году с 18,8% в 2023 году.