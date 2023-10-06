Доходы и занятость украинцев растут: в НБУ назвали причины

Доходы населения

Как отмечается в обзоре, доходы населения сдержанно растут, поддержанные социальными выплатами и выплатами военнослужащим, а также восстановлением экономической активности, что в свою очередь вызывает и постепенное возобновление роста зарплат в частном секторе.

"Впрочем, финансовое состояние домохозяйств до сих пор сложное: согласно сентябрьскому опросу "Рейтинг", более половины (60%) опрошенных считали, что их экономическое положение ухудшилось за последний год, лишь 4% заявили об улучшении", - отмечают в НБУ.

Рынок труда

По данным НБУ, количество вакансий по-прежнему росло как из-за сезонности, так и оживления экономики. В то же время количество резюме снижалось, что может отражать: