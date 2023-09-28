Більше половини українців відчули погіршення економічного становища за останні півроку

Більше половини (60%) українців відчули погіршення власного економічного становища за останні півроку, у 35% - воно не змінилось, лише 5% відчули покращення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Оцінки становища в Україні загалом гірші: 73% відчули погіршення, 13% - говорять про відсутність змін, 9% - про покращення.

Як зазначають соціологи, загалом стан справ в економіці респонденти оцінюють дещо краще, аніж у минулих опитуваннях, проте спостерігається зростання негативних оцінок щодо майбутнього.

Так, говорячи про економіку країни у майбутньому 29% респондентів очікують покращення, 26% - думають, що нічого не зміниться, 32% очікують погіршення.

Щодо особистої ситуації - 23% сподіваються, що у наступний рік їхнє особисте економічне становище покращиться, 41% вважають, що воно не зміниться, 21% - мають песимістичні погляди щодо цього.

Опитування було проведене 5-7 вересня 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Оцінки респондентів та реальний стан справ

Дані статистики говорять про те, що реальні зарплати українців вже почали зростати. У червні 2023 року середня зарплата склала 16 тисяч гривень, що на 14,7% більше, ніж рік тому. Водночас річна інфляція у червні становила 12,8%, що означає зростання реальної зарплати приблизно на 2%.

Крім того, економіка України також потроху зростає. За даними Держстату, у ІІ кварталі 2023 року ВВП зріс на 0,8%.