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Чверть українців досі залишаються без роботи

Україна, Четвер 28 вересня 2023 13:24
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Чверть українців досі залишаються без роботи Фото: Без роботи залишаються 25% українців  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2023 року 44% з тих, хто працював до війни, залишилися на своїх звичних робочих місцях, 14% - працюють частково/віддалено, 15% - знайшли нове місце роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Попри це чверть (25%) таких опитаних до цього часу не працює.

Чверть українців досі залишаються без роботи

Водночас спостерігається зменшення тих, хто не має роботи (у червні не працювали 30%).

Чверть українців досі залишаються без роботи

Серед переселенців у динаміці зросла кількість тих, хто закріпився на нових робочих місцях і працює у звичному режимі, частка непрацюючих серед них у порівнянні із початком 2023 року зменшилась з половини до 40%.

Опитування було проведене 5-7 вересня 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Дані щодо безробіття

За даними НБУ, рівень безробіття у 2022 році за методологією МОП склав 21,1%, що означає, що роботу шукали понад 2 млн осіб. На 2023 рік прогнозується 19,0%, на 2024 рік - 16,9% на 2025 рік - 14,4%.

Уряд України прогнозує зменшення рівня безробіття до 13,4% у 2024 році з 18,8% у 2023 році.

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