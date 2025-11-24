Доходи РФ від експорту нафти та газу у листопаді обваляться на третину, - Reuters

За підрахунками аналітиків, за підсумками листопада російський бюджет отримає від продажу нафти та газу 520 млрд рублів. Це на 7,4% менше, ніж у жовтні, зазначає агентство.

За період із січня по листопад російський бюджет отримає близько 8 трлн рублів нафтогазових доходів, що на 22% менше ніж за аналогічний період минулого року.

В якості основних причин агентство називає падіння ціни на нафту та зміцнення рубля, а також санкції. Російська нафта в період із січня по листопад коштувала 57,3 долара за барель, тоді як торік – 68,3 долара за барель. Рубль при цьому подорожчав до середнього значення 81,1 рубля за долар порівняно з 91,7 рубля минулого року.