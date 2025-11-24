RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Доходы РФ от экспорта нефти и газа в ноябре обвалятся на треть, - Reuters

Фото: доходы РФ от экспорта нефти и газа в ноябре обвалятся на треть (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Доходы российского бюджета от нефти и газа по итогам ноября могут сократиться примерно на 35% по сравнению с ноябрем прошлого года. Среди основных причин - удешевление нефти и санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По подсчетам аналитиков, по итогам ноября российский бюджет получит от продажи нефти и газа 520 млрд рублей. Это на 7,4% меньше, чем в октябре, отмечает агентство.

За период с января по ноябрь российский бюджет получит около 8 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 22% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

В качестве основных причин агентство называет падение цены на нефть и укрепление рубля, а также санкции. Российская нефть в период с января по ноябрь стоила 57,3 доллара за баррель, тогда как в прошлом году - 68,3 доллара за баррель. Рубль при этом подорожал до среднего значения 81,1 рубля за доллар по сравнению с 91,7 рубля в прошлом году.

 

Спад в экономике РФ

Российская экономика продолжает терять устойчивость на фоне затяжной войны против Украины и действия международных санкций. Ключевые отрасли демонстрируют спад, а банковский сектор готовится к возможной государственной поддержке, чтобы избежать коллапса.

Еще 4 сентября глава "Сбербанка" Герман Греф признал, что во втором квартале 2025 года экономический рост в России фактически остановился.

Международный валютный фонд ранее прогнозировал, что после кратковременного "военного бума" российская экономика вернется к стагнации и продолжит терять позиции по сравнению как с развитыми государствами, так и с развивающимися странами.

Несмотря на попытки властей демонстрировать "экономическую стабильность", по оценкам аналитиков, Россия сейчас тратит на войну против Украины около половины государственного бюджета, что только углубляет внутренний кризис.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНАФТА