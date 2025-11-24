Доходы РФ от экспорта нефти и газа в ноябре обвалятся на треть, - Reuters

Доходы российского бюджета от нефти и газа по итогам ноября могут сократиться примерно на 35% по сравнению с ноябрем прошлого года. Среди основных причин - удешевление нефти и санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По подсчетам аналитиков, по итогам ноября российский бюджет получит от продажи нефти и газа 520 млрд рублей. Это на 7,4% меньше, чем в октябре, отмечает агентство.
За период с января по ноябрь российский бюджет получит около 8 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 22% меньше чем за аналогичный период прошлого года.
В качестве основных причин агентство называет падение цены на нефть и укрепление рубля, а также санкции. Российская нефть в период с января по ноябрь стоила 57,3 доллара за баррель, тогда как в прошлом году - 68,3 доллара за баррель. Рубль при этом подорожал до среднего значения 81,1 рубля за доллар по сравнению с 91,7 рубля в прошлом году.
Российская экономика продолжает терять устойчивость на фоне затяжной войны против Украины и действия международных санкций. Ключевые отрасли демонстрируют спад, а банковский сектор готовится к возможной государственной поддержке, чтобы избежать коллапса.
Еще 4 сентября глава "Сбербанка" Герман Греф признал, что во втором квартале 2025 года экономический рост в России фактически остановился.
Международный валютный фонд ранее прогнозировал, что после кратковременного "военного бума" российская экономика вернется к стагнации и продолжит терять позиции по сравнению как с развитыми государствами, так и с развивающимися странами.
Несмотря на попытки властей демонстрировать "экономическую стабильность", по оценкам аналитиков, Россия сейчас тратит на войну против Украины около половины государственного бюджета, что только углубляет внутренний кризис.